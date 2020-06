Mikrosäästämisen tilannekatsaus: Näissä postinumeroissa säästetään innokkaimmin sukanvarteen

Mikrosäästämisessä on kyse ilmiöstä, jossa arjen pienet summat valjastetaan auttamaan oman säästötavoitteen saavuttamista. S-Pankin tilastojen perusteella Suomen eniten mikrosäästäjiä asuu Kolarin Saariputaalla. Helsingissä mikrosäästäminen on suosituinta Kaitalahdessa.

Suomen innokkaimmat mikrosäästäjät asuvat Kolarissa. Näin voi päätellä S-Pankin Mikrosäästämisen tilannekatsauksesta, jossa selvitettiin sitä, kuinka paljon mikrosäästäjiä asuu postinumeroissa eri puolilla Suomea.

Kolarin Saariputaalla (postinumero 95920) mikrosäästäjiä asuu postinumeron väkilukuun suhteutettuna yli 6-kertainen määrä verrattuna tyypilliseen postinumeroon Suomessa. Myös toiseksi mikrosäästäväisin postinumero (95980 Ylläsjärvi) löytyy Kolarista. Seuraavaksi yleisintä mikrosäästäminen on Ilmajoen Munakassa (60450), Parikkalan Maironiemessä (59510) sekä Porin Tahkoluoto-Reposaaressa (28900). Helsingissä mikrosäästäminen on suosituinta Kaitalahden postinumeroalueella (00590).

"Tulokset ovat ilahduttavia ja mielestäni ne kertovat siitä, että mikrosäästäminen on nopeasti nousemassa erittäin suosituksi säästämisen muodoksi eri puolilla Suomessa, kun useampi finanssialan toimija on tuonut markkinoille omia mikrosäästämisen ratkaisujaan. Vuonna 2018 esittelemällämme Säästäjä-palvelulla on jo yli 38 000 käyttäjää", kertoo S-Pankin Varallisuudenhoitoliiketoiminnan johtaja Hanna Porkka.

S-mobiilista löytyvä Säästäjä on markkinoiden johtava digitaalisen sijoitusneuvonnan palvelu. Palvelun käyttäjät voivat säästää Suomen edullisimpiin yhdistelmärahastoihin osana arjen rutiineja. Säästöön voi siirtää esimerkiksi 0,5-5 euroa jokaisesta korttiostoksesta, S-ryhmän ostoksista kertyvän Bonuksen tai itse valittavan summan. Valtaosa palvelun käyttäjistä hyödyntää näitä mikrosäästämisen toiminnallisuuksia.

"Aina on hyvä hetki aloittaa sijoittaminen. Mikrosäästäminen soveltuu kuitenkin ilmiönä erittäin hyvin näihin poikkeuksellisiin aikoihin, koska säästäjä tulee automaattisesti hajauttaneeksi sijoituksiaan ajallisesti. Tämä on tärkeää, kun markkinat myllertävät ja kurssit pomppivat ylös ja alas. Kun sijoittaa sekä kurssien ollessa alhaalla että ylhäällä, pienentää riskiä siitä, että tulee sijoittaneeksi omia rahojaan aivan väärään aikaan", Porkka muistuttaa.

Mikrosäästämisen tilannekatsaus perustuu S-Pankin Säästäjä-palvelun tietoihin toukokuulta 2020 sekä tuoreimpiin julkisiin, vuoden 2018 tilastoihin postinumerokohtaisista asukasmääristä. Tilasto on täysin anonyymi, eivätkä yksittäisen käyttäjän tiedot ole tunnistettavissa. Tarkastelussa ovat mukana kaikki Suomen postinumerot lukuun ottamatta kaikkein vähäväkisimpiä postinumeroita sekä postinumeroita, joissa on vain pieni määrä mikrosäästämistä hyödyntäviä Säästäjä-käyttäjiä. Säästäjä-palvelulla on yli 38 000 käyttäjää ja valtaosa käyttäjistä hyödyntää palvelusta löytyviä mikrosäästämisen toiminnallisuuksia.





Järjestys Postinumero Indeksi 1 95920 Saaripudas (Kolari) 666 2 95980 Ylläsjärvi (Kolari) 418 3 60450 Munakka (Ilmajoki) 321 4 59510 Maironiemi (Parikkala) 292 5 28900 Tahkoluoto-Reposaari (Pori) 278 6 61430 Isorehto (Seinäjoki) 275 7 40820 Vuoritsalo (Jyväskylä) 262 8 50700 Syysjärvi (Mikkeli) 259 9 04350 Nahkela (Tuusula) 259 10 88470 Kontiomäki (Paltamo) 250 11 20730 Skanssi (Turku) 245 12 00590 Kaitalahti (Helsinki) 244 13 01530 Veromiehenkylä (Vantaa) 242 14 70300 Linnanpelto (Kuopio) 239 15 01340 Leinelä (Vantaa) 238 16 32920 Kauvatsa (Kokemäki) 236 17 00880 Roihupellon teollisuusalue (Helsinki) 234 18 71570 Syvänniemi (Kuopio) 231 19 96700 Niskanperä (Rovaniemi) 231 20 40320 Seppälän Teollisuusalue (Jyväskylä) 229 21 04250 Alikerava (Kerava) 222 22 00380 Pitäjänmäen teollisuusalue (Helsinki) 215 23 33870 Vuores (Tampere) 215 24 00580 Verkkosaari (Helsinki) 214 25 90400 Äimärautio (Oulu) 214 26 48900 Sunila (Kotka) 210 27 14820 Syrjäntaka (Hämeenlinna) 210 28 40660 Länsi-Palokka (Jyväskylä) 210 29 12540 Launonen (Loppi) 209 30 62130 Hellanmaa (Lapua) 208 31 74595 Runni (Iisalmi) 207 32 41350 Laukaa Asemanseutu (Laukaa) 207 33 91410 Jokirinne (Muhos) 205 34 40720 Nisula (Jyväskylä) 201 35 48810 Rantahaka (Kotka) 200 36 28240 Isojoenranta (Pori) 199 37 16710 Hollola kk (Hollola) 193 38 49300 Tavastila (Kotka) 190 39 21490 Marttila (Marttila) 190 40 90670 Hiukkavaara (Oulu) 190 41 84540 Vähäkangas (Ylivieska) 189 42 01630 Hämeenkylä (Vantaa) 189 43 45810 Pilkanmaa (Kouvola) 188 44 40100 Jyväskylä Keskus (Jyväskylä) 186 45 64350 Karijoki Keskus (Karijoki) 186 46 96460 Pöykkölä (Rovaniemi) 185 47 98440 Kallaanvaara (Kemijärvi) 185 48 90120 Heinäpää (Oulu) 185 49 27100 Eurajoki Keskus (Eurajoki) 184 50 61310 Panttila (Kurikka) 184

Indeksi, postinumeroiden mediaani=100