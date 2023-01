Miksi nykyihmisen on yhä vaikeampi keskittyä?

Ihmisten keskittymiskyky vähenee kaikkialla maailmassa. Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen mukaan yliopisto-opiskelijat keskittyvät yhteen tehtävään nykyään keskimäärin 65 sekuntia ja toimistotyöläiset kolme minuuttia. Mitä meille on tapahtunut ja miksi?

Selvittääkseen hajamielistymisen syitä tietokirjailija Johann Hari on tutustunut suureen määrään keskittymistä käsitteleviä tieteellisiä tutkimuksia ja haastatellut asiantuntijoita eri puolilla maailmaa. Harin tutkimusmatkan aikana käy ilmi, ettei keskittymiskyvyn puute johdu nykyihmisten heikosta itsekurista, vaan monesta ympäristömme osatekijästä.

Johann Hari kertoo tietokirjassaan Kadonnut keskittymiskyky kahdestatoista keskeisimmästä tekijästä, jotka ovat vaikuttaneet keskittymiskykymme heikentymiseen. Hän esittää myös keinoja, joilla niin yksilöt kuin yhteiskunta voisivat saada keskittymiskykynsä takaisin.

Isossa-Britanniassa syntynyt Johann Hari (s. 1979) työskenteli pitkään toimittajana mm. New York Timesissa sekä Los Angeles Timesissa ennen ryhtymistään kirjailijaksi. Harilta on suomennettu aiemmin masennuksen todellisia syitä tarkasteleva Mielen yhteydet. Häneltä on ilmestynyt myös teos Chasing the Scream, joka kertoo lääkkeiden ja huumeiden käytöstä ympäri maailmaa. Molemmat kirjat ovat nousseet New York Timesin bestseller-listalle.

Johann Hari: Kadonnut keskittymiskyky

Alkuteos Stolen Focus | Suomennos Timo Korppi

Saatavana painettuna, e- ja äänikirjana

Lisätiedot ja arvostelukappaleet:

viestintäpäällikkö Minttu Nikkilä, minttu@bazarkustannus.fi, 040 736 1313