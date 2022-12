Miksi Seinäjoki on Suomen paras kaupunki yrittää?

Jaa

Seinäjoki on valittu eri tutkimuksissa useasti Suomen parhaaksi yrittäjäkaupungiksi. Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä ja Into Seinäjoen toimitusjohtaja Leena Perämäki pohtivat, mikä on Seinäjoen menestyksen taustalla.

Into Seinäjoen toimitusjohtaja Leena Perämäki ja kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä.

Seinäjoella on tutkimustenkin mukaan hyvä yrittää. Miksi? Leena: Yrittäjäystävällisyyttä toteutetaan joka päivä arjessa, osana normaalia palvelutoimintaa läpi koko kaupunkiorganisaation ja erityisesti Into Seinäjoen toteuttamissa elinkeinopalveluissa. Oleellista on ratkaisuhakuisuus ja yritysten arvostaminen. Jaakko: Yritteliäisyydellä on Seinäjoella pitkät perinteet. Olen kuullut sanonnan, jonka mukaan yrittäjä tarvitsee toista yrittäjää. Täältä se löytyy. Miten hyvä yritysilmapiiri säilytetään jatkossa?

Leena: Hyvän yritysilmapiirin säilyminen edellyttää asian huomioimista palveluissa, päätöksenteossa ja strategian valinnoissa jatkossakin. Hyvää ilmapiiriä rakentavat myös yritykset itse. Jaakko: Tehdään laajaa yhteistyötä ja työskennellään päivittäin asian kehittämiseksi. On selvää, että laakereille ei tule jäädä lepäämään. Huomioidaan yrittäjänäkökulma myös kaupungin päätöksenteossa. Mitä kerrot ensimmäisenä, kun esittelet Seinäjokea vieraille, sidosryhmille tai asiakkaille?

Leena: Seinäjoki on kasvukaupunki ja yrittäjyyden ykköskaupunki Suomessa. Jaakko: Seinäjoella on tilaa kaikelle hyvälle. Erityisesti yrittäjyyttä pidämme arvossaan. Seinäjoella on lyhyet välimatkat kaupungin sisällä ja pääradan varren solmukohtana meiltä on hyvä liikkua myös maailmalle. Mikä innostaa Seinäjoessa aivan erityisesti?

Leena: Tekijäihmiset. Täällä on vahva tahto kasvaa ja kehittyä, asioita pyritään ratkomaan ja katse on eteenpäin. Jaakko: Hyvä yhteistyön ja tekemisen meininki. Kaverista välitetään ja onnistutaan yhdessä. Millaisena näet Seinäjoen vuonna 2030?

Leena: Yksi Suomen kasvukeskuksista, kansainvälistyvä opiskelijakaupunki ja maan vetovoimaisimpiin kuuluva yritysten sijaintipaikka. Jaakko: Seinäjoki on entistä laajemmin tunnettu kasvukeskus, jossa on kehittyneet koulutusmahdollisuudet ja eteenpäin katsova tekemisen meininki.



Mieluisin paikka Seinäjoella?

Leena: Kampusranta. Varmastikin Suomen kaunein kampusalue kävelyetäisyydellä keskustasta joen rannalla. Joen molemmin puolin kulkee kaunis kävely- ja pyöräilyreitti. Itselläni on myös ilo päivittäin työskennellä alueella. Jaakko: Minulle se on Ruuhikosken golf-kenttä, mutta mieluisia on tietysti pitkä lista.



Paljasta henkilö, paikka tai asia, jota useimmat eivät Seinäjoesta tiedä.

Leena: Paukanevan pitkospuureitti. Monet luontoihmiset ja lintubongarit ovat tämän helmen jo löytäneetkin. Pitkospuilla kulkiessa tulee Lappi-fiilis. Jaakko: Vaikea sanoa, mitä useimmat eivät tietäisi, mutta paljastetaan vaikka hieno uimapaikka Kiikun monttu.



Jatka lausetta: ”Jos minulla olisi kaikki valta, Seinäjoki…”

Leena: …saisi lisää korkeakoulupaikkoja ja junalla hurauttaisi Helsinkiin kahdessa tunnissa nykyisen vajaan kolmen tunnin sijasta. Jaakko: …jatkaisi kehitystään upeiden yritysten sijoittumispaikkana ja sitä kautta työllisyys ja hyvinvointi kehittyisi aina vain paremmin.



Seinäjoki on tutkitusti paras kaupunki yrittäjille Suomen Yrittäjien Kuntabarometin voitto 2016, 2018, 2020, 2022

Elinkeinoelämän Keskusliiton Kuntarankingin voitto 2013, 2015, 2017, 2019, 2021

Taloustutkimus, Kuntien imago -tutkimuksen ykkönen 2018, 2019, 2021 Lisää juttuja löytyy liitteenä olevasta Avaruuden tähdet -julkaisusta, jossa asukkaat kertovat elämänmenostaan, työstään ja harrastuksistaan Seinäjoella.

Yhteyshenkilöt