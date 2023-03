Miksi Yhdysvallat ja miksi juuri nyt? ”Like it or not, Yhdysvalloissa on yhä edelleen parhaat yliopistot” - paneelikeskustelun 28.3. aiheena opiskelu on USA:ssa

Tänään on entistä tärkeämpää, että lähetämme suomalaisnuoria Yhdysvaltoihin hankkimaan kansainvälistä kokemusta. Mutta millaista opiskelu amerikkalaisissa yliopistoissa on ollut, millainen hakuprosessi oli, miksi USA:han kannatti lähteä ja mitkä olivat parhaat opit tuolta ajalta? Näistä aiheista kertoo SAM:n tapahtuman toisessa paneelissa neljä USA:sta palannutta ja SAM-apurahan saanutta ammattilaista. Osio on suunnattu erityisesti korkeakouluopiskelijoille, ja siinä keskitytään hakuprosessiin ja opiskelun konkreettisiin asioihin.

Paneeli on erityisen arvokas niille, jotka harkitsevat jatko-opiskelua Yhdysvalloissa.

Kerromme tapahtumassa myös uudesta SAM:n mentoriohjelmasta, jonka avulla mukaan lähteneet saavat henkilökohtaisen mentorin itselleen määräajaksi. Mentori auttaa ja sparraa opiskelijaa hakuprosessissa.

Panelistit ovat eri alojen osaajia, ja ovat kaikki opiskelleet USA:ssa SAM-apurahan avustamana. Tässä keskustelijoiden kokemuksia opiskelusta USA:ssa:

”Yhdysvalloissa opiskellessani huomasin, miten juridiikassa teoria ja käytäntö kytkeytyvät luontevasti toisiinsa, ja aloin nähdä oikeuden entistä selvemmin myös yhteiskunnallisen muutoksen välineenä. Opinnot Yhdysvalloissa opettivat myös asettamaan tavoitteet korkealle ja tavoittelemaan niitä täysillä ajatellen, ettei mikään ongelma ole ylitsepääsemätön, ei ainakaan jos toimimme yhteistyössä kunkin vahvuuksia hyödyntäen. Meillä on valtavasti osaamista ja potentiaalia Suomessa, ja kun omaksumme tämän saman asenteen, vain taivas on rajana.”

Mira Hänninen

juristi, Neste

”Tehdessäni tutkintojani Harvardissa opin, kuinka hahmottaa arkkitehtuurin globaaleja trendejä pitkällä aikavälillä ja miten varautua niiden kehitykseen suunnittelutyössä. Innostava ja monialainen opetus mahdollisti osaamiseni soveltamisen myös alani ulkopuolella, niin kuvataiteessa kuin brändistrategiassakin. Yhdysvaltalainen asenne oli lopulta niin tarttuvaa, että perustin useamman yrityksen opintojeni aikana. En olisi voinut kuvitella itsestäni tällaista ennen matkaani, mutta olen siitä hyvin kiitollinen.”

Henrik Ilvesmäki

arkkitehti ja brändistrategi

”Minulle Yhdysvallat opetti, että kaikki on mahdollista – kunhan lähdet aktiivisesti osaksi yhteisöä ja omaat sekä vision että draivin viedä asioita eteenpäin. MIT:ssä likimain kaikki ovat paitsi kiinnostavia ihmisiä, myös kiinnostuneita muista. Tällainen uteliaisuuden kulttuuri oli aloittelevalle tohtoriopiskelijalle aluksi vaikea, mutta yhteisö tempaisi nopeasti mukaansa ja rohkaisi rohkeuteen. Yhdysvalloissa opitut uteliaisuus ja proaktiivisuus ovat yhä kannattelevia voimiani.”

Antti Surma-Aho

tekniikan tohtori ja muotoilututkija

”Aika Yhdysvalloissa esitteli oman (Suomessa pienen) alani uskomattoman moniulotteisena. Se laajensi näköalaa uraani ja kirkasti sitä mihin haluan keskittyä. Simmonsin yliopiston henki ja intohimoinen keskustelukulttuuri tekivät vaikutuksen: se, että lastenkirjallisuuteen suhtaudutaan niin vakavasti, akateemisesti ja monialaisesti.”

Pirita Tolvanen

kuvittaja ja informaatiomuotoilija

Edellisten lisäksi tapahtuman ensimmäisessä paneelissa ovat USA:n merkityksestä suomalaisille ja Suomelle keskustelemassa ja Yhdysvaltain kokemuksistaan kertomassa arvostetut asiantuntijat Mikko Heinonen, Bengt Holmström, Hanna-Leena Korteniemi ja Risto E.J. Penttilä.

***



”Like it or not, Yhdysvalloissa on yhä edelleen parhaat yliopistot”-paneelikeskustelu

Aika: Tiistaina 28.3.2023 klo 14-17

*klo 14.00-15.30 Heinonen, Holmström, Korteniemi, Penttilä

*klo 15.45-17.00 Hänninen, Ilvesmäki, Surma-Aho, Tolvanen

Paikka: Sofia Helsinki, Sofiankatu 4 C, Torikorttelit, 00170 Helsinki

Keskustelun moderaattori on SAM:n liittohallituksen puheenjohtaja ja Harvard Alumni Elina Lehtinen

Tapahtuman järjestäjä: Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto (SAM)

Lisätietoa tapahtumasta, tilaa livestriimilinkki: https://www.samsuomi.fi/tapahtuma/sam-suomiyhdysvalloissa-on-yha-edelleen-parhaat-yliopistot-paneelikeskustelu/