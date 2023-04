Mila Teräksen ja Hannamari Ruohosen Ensilumelle Punni-kirjallisuuspalkinto

Mila Teräksen ja Hannamari Ruohosen kaunis kuvakirja Ensilumi (2022) on palkittu vuoden 2023 Punni-kirjallisuuspalkinnolla. Lastenkirjainstituutin Punni-kirjallisuuspalkinto jaetaan kotimaiselle lasten- tai nuortenkirjan tekijälle esikoisteoksesta tai rohkeasta avauksesta lasten- ja nuortenkirjallisuudessa. Tänä vuonna Punni-palkinnosta kilpaili ennätykselliset 70 teosta. Palkinnon arvo on 1000 euroa.

Isovanhemman transsukupuolisuudesta kertova Ensilumi on tarina siitä, miten jokaisella on oikeus olla ylpeästi juuri sitä mitä on. Teräs tutki transsukupuolisuutta aiemmin nuortenkirjaa varten, mutta huomasi, että jo kuvakirjoihin toivottaisiin moninaisempaa ihmiskuvausta. Viime vuosina lasten ja nuorten sukupuolen kokemusta käsitteleviä kirjoja on hänen kokemuksensa mukaan monipuolisesti julkaistukin.

Ensilumi muistuttaa, että myös isovanhemmilla on oma elämänsä, ja että hekin voivat korkeasta iästään huolimatta edelleen olla vaiheessa itsensä kanssa.

”Teoksesta välittyy pienen lapsen utelias asenne ja ennakkoluuloton katse”

Punni-raadin palkintoperustelut Ensilumelle:

Teos on rohkea avaus transsukupuolisuudesta kuvakirjakentällä. Aihetta on käsitelty aiemmin vanhemmille lapsille ja nuorille suunnatuissa kirjoissa. Teräs ja Ruohonen osoittavat teoksellaan, että pienillekin lapsille voi luontevasti kertoa aiheesta.

Tarinassa nousee esille isovanhempien merkitys lapsen maailman rikastuttajina. Tarina ja kuvitus kietoutuvat kauniisti isovanhemman harrastuksen ympärille. Tuisku tarkkailee taitoluisteluesitykseen valmistautuvaa vaariaan ja tiedustelee mutkattomasti hänen sukupuoltaan.

Teoksesta välittyy pienen lapsen utelias asenne ja ennakkoluuloton katse: erilaisuuden kohtaaminen ei ole vaikeaa, kun kaikilla on tilaa olla omanlaisiaan. Transsukupuolisuutta käsitellään lapsentasoisesti ja lapsihahmon kysymysten tahdissa edeten.

Ensilumi tarinan kehyksenä sitoo teeman ja tarinan eheäksi kokonaisuudeksi. Hannamari Ruohosen taidokas kuvitus avaa lukijalle näkymän taiteluisteluestetiikan sateenkaaren sävyissä säihkyvään maailmaan. Kuvitus ohjaa lukijaa katsomaan transsukupuolista hahmoa samalla avoimuudella kuin tarinan lapsi.

Herkkävireisessä teoksessa muiden aikuisten vaariin suuntaama positiivinen huomio on lapselle tärkeää, ja lasta ilahduttaa nähdä isovanhempansa onnellisena ja hyväksyttynä. Myös oikeiden sanojen käyttäminen transsukupuolisesta henkilöstä huomioidaan – kirjan lopussa hahmot vaihtavat vaari-sanan tilalle mummon.

Palkintoraadin asiantuntijajäseninä toimivat Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistyksen hallituksen jäsen Marketta Könönen ja varhaiskasvatuksen opettaja Kerttu Rahikka. Kannatusyhdistyksen jäsenedustajana raadissa toimi Laura Karilainen ja nuorisojäsenenä lukiolainen Klaara Kurunmäki. Raadin puheenjohtajana toimi Lastenkirjainstituutin hankekoordinaattori Aino-Maria Kangas.

Mila Teräs (s. 1975) on Orimattilassa asuva kirjailija, jonka kirjoja on käännetty saksaksi ja tšekiksi. Teräs voitti juuri vuoden 2023 Kaarina Helakisa -lasten- ja nuortenkirjallisuuspalkinnon. Lisäksi hänen lasten- ja nuortenkirjojaan on ollut ehdolla Topelius-, Finlandia Junior- ja Anni Polva -palkinnoille. Hannamari Ruohonen (s. 1979) on Ahvenanmaalla asuva kuvittaja, joka palkittiin vuonna 2021 Adventure-tunnustuspalkinnolla. Sen perusteissa Ruohosen töiden kuvaillaan ”kuvastavan kunkin teoksen tarinamaailmaa tavalla, joka on harvinaislaatuista.”

Haastattelupyynnöt, lisätiedot ja pdf-vedokset: anni.gullichsen@otava.fi

Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi

Lisätietoa Punni-palkinnosta: lastenkirjainstituutti.fi