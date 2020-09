Miljoonalle suomalaiselle kertynyt eläkettä lastenhoidosta

Mer än hälften av företagarna upplever att de betalar in till en tillräckligt stor pension 18.5.2020 08:45:00 EEST | Tiedote

Bland företagarna upplever 57 procent att de betalar in till ett tillräckligt pensionsskydd, medan 43 procent upplever att de betalar in för lite. En majoritet av företagarna betalar ändå in för lite i förhållande till sina inkomster, visar Pensionsskyddscentralens färska undersökning.