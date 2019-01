Miljoonasade-kirja kokoaa yksiin kansiin rakastetun yhtyeen värikkään tarinan

Sofi Oksaselle Ranskan Arts et Lettres -ritarikunnan kunniamerkki 3.12.2018 11:02 | Tiedote

Sofi Oksaselle on myönnetty ritarin arvon (Chevalier) Ranskan Arts et Lettres -kunniamerkki. Taiteen ja kirjallisuuden kunniamerkki myönnetään ranskalaisille tai ulkomaalaisille merkittäville saavutuksille taiteen ja kirjallisuuden alalla. Kunniamerkki on Suomessa myönnetty ritarin arvossa (Chevalier) muun muassa Rosa Liksomille ja Karita Mattilalle ja komentajan arvossa (Commandeur) muun muassa säveltäjä Kaija Saariaholle. Kunniamerkin ovat saaneet ritarin arvossa myös esimerkiksi näyttelijä Mads Mikkelsen ja kirjailija Alice Munro. Kunniamerkki luovutetaan Oksaselle Ranskassa vuoden 2019 alussa. Sofi Oksanen on palkittu Ranskassa useilla merkittävillä kirjallisuuspalkinnoilla. Vuonna 2010 Oksanen voitti Puhdistus-romaanillaan The FNAC -palkinnon ja vuonna 2012 Prix Femina Étranger -palkinnon. Lisätiedot: Milla Palovaara, milla.palovaara@like.fi, p. 040 596 7973