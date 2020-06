Miljoonasade soittaa erikoisstriimikeikan pe 3.7.

Miljoonasade on vuodesta 1986 levyttänyt suomirockyhtye, jonka suurimpiin hitteihin kuuluvat mm. biisit Olkinainen, Lapsuuden sankarille, Marraskuu ja 506 ikkunaa. Yhtye keikkailee edelleen ahkerasti ja julkaisee uutta musiikkia.

Miljoonasade esittää erikoisstriimikeikan pe 3.7. klo 18 Keikalla.fi-palvelussa. Neljätuntinen ja kolmiosainen keikka koostuu niin sähköisesti kuin akustisesti esitettävästä musiikista, uran varrelta kerätyistä tarinoista ja grillauksesta. Mukana on myös mm. Neljän Tähden Illallinen -ohjelman sankarikokki Matti Nurro.

Hulttiot grillaa -erikoislähetyksen aikana julkaistaan myös uusi Hulttion mutsi -nimeä kantavan sinkun musiikkivideo ja muistellaan yhtyeen pitkäaikaista kosketinsoittajaa ja säveltäjää, Olli Heikkistä, joka menehtyi viime viikolla.



Miljoonasade on tunnettu erilaisista tempauksistaan, kuten konserteista veden alla tai kuumailmapallossa. Viime aikoina yhtye on keikkaillut suomalaisten sinfoniaorkestereiden kanssa. Vuosi 2021 on yhtyeen 35. juhlavuosi.



Keikalla.fi on verkkoalusta, joka tarjoaa kulttuurielämyksiä virtuaalimuodossa. Osta lippu suosikkiesiintyjäsi keikalle ja seuraa laadukasta livestriimiä vaikka kotisohvaltasi! Keikan tallenne on katsottavissa Keikalla.fi-palvelussa 7 päivän ajan.