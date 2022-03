Milloin puhdistit viimeksi ilmalämpöpumpun suodattimet?

”Ilmalämpöpumpun sisäyksikön suodattimet on puhdistettava sitä useammin, mitä enemmän ilmassa on epäpuhtauksia. Jos pumppu on talvikaudella koko ajan käytössä, on imuria hyvä käyttää kahden viikon välein, mutta vähintään kerran kuukaudessa”, lämpöpumppuasiantuntija, Daikinin tuotepäällikkö Jussi Kummu kertoo.

Esimerkiksi Daikin Stylish -ilmalämpöpumpun puhallin kierrättää sisäyksikön läpi yli kuusi kuutiometriä ilmaa joka minuutti pienelläkin nopeudella toimiessaan. Tämä merkitsee sitä, että tavallisen olohuoneen koko ilmamäärä kiertää lämpöpumpun suodatinten läpi vähintään viisi–kuusi kertaa tunnissa.

Kummun mukaan ilmalämpöpumpulla voikin olla suuri vaikutus sisäilman laatuun. Siitepölyallergioista ja katupölystä kärsivissä perheissä kannattaa kuitenkin harkita erillisen ilmanpuhdistimen hankkimista.

”Ilmalämpöpumpun suodattimet kannattaa puhdistaa useammin varsinkin keväällä, kun katupölyä ja siitepölyä on ilmassa paljon. Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan kaupungeissa pienhiukkasten määrät ilmassa ovat suurimmillaan maalis–huhtikuussa”, Kummu kertoo.

Säännöllinen puhdistaminen on tärkeää, sillä likaiset suodattimet voivat heikentää lämmitys- ja jäähdytystehoa sekä aiheuttaa sisäilmaan ylimääräisiä hajuja. Luonnollisesti myös suodatinten ilmanpuhdistusteho heikkenee niiden likaantuessa.

Ilmalämpöpumpun säännöllinen puhdistus on helppo tehdä itse. Suodatinten puhdistamiseen tarvitaan vain imuri, lämmintä vettä ja pesuainetta.

Jätä lämmönsiirtokennon pesu ammattilaiselle

Lämmönsiirtokennoston herkästi vioittuvia lamelleja ei sen sijaan kannata mennä huoltamaan itse, vaan niiden puhdistaminen kannataa teettää ammattilaisella 2–5 vuoden välein. Puhdistustarve riippuu käyttöolosuhteista; esimerkiksi keittiöön sijoitetun lämpöpumpun kennoihin voi kertyä rasvaa, joka lisää puhdistustarvetta.

Laadukkaammissa ilmalämpöpumpuissa on myös erilaisia lisäsuodattimia, jotka puhdistetaan yleensä puolen vuoden välein. Esimerkiksi Daikinin laitteissa käytetään hajuja poistavaa fotokatalyyttista titaaniapatiittisuodatinta sekä antibakteerista hopeapartikkelisuodatinta. Ne irroitetaan samalla tavalla kuin tavallinen ilmansuodatin, jonka jälkeen suodattimista imuroidaan ensin irtonainen pöly. Sen jälkeen suodattimia liotetaan haaleassa vedessä 10–15 minuuttia ja niiden annetaan kuivua.

Näin puhdistat ilmalämpöpumpun suodattimet itse

Avaa sisäyksikön etupaneeli ja vedä suodattimet ulos Imuroi suodattimet varovaisesti puhtaaksi Jos pöly on rasvaista eikä irtoa imurilla, pese suodattimet haaleassa vedessä, jossa on hieman neutraalia pesuainetta. Anna suodatinten kuivua varjoisassa paikassa. Pyyhi lämpöpumpun pinnat nihkeällä liinalla ja asenna suodattimet takaisin.

Tarkemmat mallikohtaiset puhdistusohjeet löytyvät laitteen käyttöohjekirjasta.

Harvemmin tehtävät puhdistustoimenpiteet

Puolen vuoden välein: Puhdista mahdolliset lisäsuodattimet (fotokatalyyttinen titaaniapatiittisuodatin ja antibakteerinen hopeapartikkelisuodatin). Imuroi ensin suodattimesta irtonainen pöly ja liota sen jälkeen suodattimia haaleassa vedessä 10-15 minuuttia.

Puhdista mahdolliset lisäsuodattimet (fotokatalyyttinen titaaniapatiittisuodatin ja antibakteerinen hopeapartikkelisuodatin). Imuroi ensin suodattimesta irtonainen pöly ja liota sen jälkeen suodattimia haaleassa vedessä 10-15 minuuttia. Kolmen vuoden välein: vaihda lisäsuodattimet uusiin.

vaihda lisäsuodattimet uusiin. Olosuhteista riippuen 2–5 vuoden välein: Tilaa asentaja huoltamaan laite ja puhdistamaan lämmönsiirtokennot.

Asentaja puhdistaa kennot ensin imuroimalla ja pesee ne sen jälkeen vaahtopesuaineella ja vesihuuhteluilla kennostoon jääneen rasvan ja hienojakoisen pölyn poistamiseksi. Samalla käynnillä asentaja tarkistaa laitteiston kunnon ja kompressorin toiminnan sekä mm. mittaa imu- ja puhalluslämpötilat.

Daikinin ilmalämpöpumpuissa käytettävä, sisäilman epäpuhtauksia, bakteereita ja viruksia tuhoava Flash Stremer -yksikkö ei vaadi puhdistusta. Daikinin streamer-teknologiaa käytetään sekä ilmalämpöpumpuissa että erillisissä ilmanpuhdistimissa.