mimmitkoodaa lähtee kansalliseen lentoon – ”Kiitos Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö, mahtava joululahja!”

Koodauksen maailmasta kiinnostuneet naiset ovat saaneet mahtavan joululahjan: Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön myöntämän 100 000 euron apurahan. ”Aivan huikeaa! Voimme nyt tarjota naisille ympäri maata mahdollisuuden aloittaa koodauksen opiskelu”, kiittää #mimmitkoodaa-ohjelman koordinaattori Milja Köpsi. Ohjelmisto- ja e-business ry:n johtama #mimmitkoodaa pääsee nyt liikkeelle myös Oulussa, Jyväskylässä, Tampereella ja Lappeenrannassa. Joulun hengessä lähtee samalla kutsu Nokialle!

Lehdistötiedote 10.12.2019

Nyt se on totta: Jo lähes 5000 naista mukaansa temmannut #mimmitkoodaa-ohjelma laajenee valtakunnalliseksi. Tämän mahdollistaa 100 000 euron apuraha, jonka on juuri myöntänyt Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö.

”Aivan huikeaa! Pystymme nyt tarjoamaan naisille ympäri maata mahdollisuuden aloittaa koodauksen opiskelu. Kiitos Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö, mahtava joululahja! Tämä on historiallinen teko”, kiittää #mimmitkoodaa-ohjelman koordinaattori Milja Köpsi.

Historialliseen tekoon on vahvat perusteet. Naiset tarvitaan Suomen digitalisoituvaa teollisuutta ja taloutta rakentamaan, jotta tuleva hyvinvointimme on terveellä pohjalla. Osaajapula on vakava ongelma, johon naisten monipuolinen kyvykkyys on erinomainen ratkaisu.

”Meillä ei ole kerta kaikkiaan kansallisesti varaa siihen, että naiset eivät lähde mukaan. Osaajia teknologian pariin tarvitaan koko ajan lisää, ja naiset ovat enemmän kuin tervetulleita. #mimmitkoodaa on todella lupaava esimerkki siitä, että kiinnostusta on ja siksi annamme ohjelman kasvulle lämpimän tukemme”, perustelee apurahaa Jaakko Hirvola, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön hallituksen jäsen ja Teknologiateollisuus ry:n toimitusjohtaja.

Kansallisella tasolla kysymystä pohtii myös Ohjelmisto- ja e-business ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha.

”Kyllä tässä päästään ottamaan Suomelle nyt merkittävä askel. Tähän asti olemme edenneet hienosti etenkin pääkaupunkiseudulla. Työ on tehty omin varoin ja koodauskoulutusta tarjoavien huippuyritysten panostuksen turvin, ja tietenkin ennen muuta kiitos mahtavien naisten oman mielenkiinnon ja aktiivisuuden. On kuitenkin selvää, että loikka valtakunnalliseen toimintaan edellyttää merkittäviä lisävaroja, ja niitä nyt saimme”, iloitsee Roiha.

Joulun hengessä kutsu Nokialle!

#mimmitkoodaa aloittaa nyt uusien koulutusmahdollisuuksien järjestämisen Oulussa, Jyväskylässä, Tampereella ja Lappeenrannassa.

”Täyttä päätä lähdemme totta kai liikkeelle ja ensimmäisiä tilaisuuksia on kiitos upean apurahan nyt näissä kaupungeissa tulossa. Samalla heitämme pallon yrityksille: Koodauksesta kiinnostuneet naiset koko maassa haluaisivat tutustua teihin! Varsinkin Oulussa oma hieno Nokiamme on niin vahvasti läsnä, että sinne lähtee tämän joululahjan hengessä kutsu mukaan ohjelmaan”, vetoaa koordinaattori Köpsi huippuyritykseen.

Köpsin mukaan naisten kohtaamat haasteet ovat hyvin tiedossa. Siksi #mimmitkoodaa-ohjelman perustyö softa-alan tutuksi tekemisessä ja ennakkoluulojen raivaamisessa ovat ja pysyvät työn keskiössä. Roiha ja Köpsi kutsuvat yhdessä uusia yrityksiä tässä taas auttamaan.

”Softaa tekevät yritykset ja edelläkävijät ympäri maata: Tämä on kansallinen, upea projekti. Mukaan!”

Lisätiedot:

Rasmus Roiha, Ohjelmisto ja e-business ry, toimitusjohtaja, 0400 180 434, rasmus@ohjelmistoyrittajat.fi

Milja Köpsi, #mimmitkoodaa-ohjelma, vetäjä, 040 152 5154, milja@mimmitkoodaa.fi

https://mimmitkoodaa.ohjelmistoebusiness.fi/