Ministeri Kiuru: sote tarvitsee myös yksityisiä palveluntuottajia

Sote-uudistus on jälleen vauhdissa, totesi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru Hyvinvointiala HALI ry:n syysseminaarissa 21.10.



- Yksityisiä palveluntuottajia tarvitaan. Esimerkiksi palveluseteli on osa hoitotakuun toteuttamisen ratkaisua – mutta vain osa. Keskeisintä on saada terveyskeskukset toimimaan paremmin, Kiuru toteaa.

Ministeri totesi, että eniten savottaa löytyy kuntoutuksen ja suun terveydenhuollon kuntoon laittamisessa.



- Suun terveydenhuollon Kela-korvausten leikkaukset olivat viime kaudella varsin rajuja. Kansanterveyden kannalta on erittäin tärkeää, että suun terveydenhuolto saadaan kuntoon, Kiuru huomauttaa.



Ministerin huoli on perusteltu, sillä suun terveydenhuollon Kela-korvatut käynnit ovat vähentyneet yli puolella miljoonalla vuodesta 2013.



Viime kauden sote-valmistelun virheet pyritään nyt välttämään ottamalla eri osapuolet paremmin mukaan valmisteluun. Ministerin mukaan tämä koskee myös yksityistä sektoria.



- Odotan HALIlta ja muilta sidosryhmiltä ratkaisuehdotuksia ensi vuoden alkuun mennessä. Sen jälkeen kirjan kannet laitetaan kiinni ja sote-lait saatetaan eduskuntaan ensi vuoden loppuun mennessä, Kiuru sanoo.

Kiuru esitteli tilaisuudessa sote-uudistuksen tilannekuvan ja keskusteli HALIn jäsenjärjestöjen ja -yritysten kanssa yksityisten palveluntuottajien roolista.

