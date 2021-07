Ministeri Ville Skinnari: Lahti on nousemassa sähköisen liikenteen keskittymäksi

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari iloitsee Kempowerin investoinnista uuteen latauslaitetehtaaseen Lahdessa. Sähköinen liikenne on yksi maailman nopeimmin kasvavista tuotannonaloista ja Skinnarin mukaan se tarjoaa ison mahdollisuuden luoda työtä ja kasvua myös Lahteen.

- Kempowerin tehdasinvestointi on erittäin kova voitto Lahdelle ja koko Suomelle. Se kertoo Kemppi Groupin omistajien ja johdon kyvystä nähdä uuden kasvun liiketoimintaa globaalisti ja myös siitä maailmanluokan osaamisesta ja kilpailukyvystä, jota meiltä löytyy. Lahden kaupungin, LUT-yliopiston, LAB-ammattikorkeakoulun ja lahtelaisten yritysten yhteistyö sähkö- ja liikennetekniikan eteen alkaa tuottaa tuloksia. Lahteen on nyt nousemassa se sähköautoklusteri, josta on viime aikoina puhuttu, Skinnari kommentoi virkamatkaltaan Yhdysvalloista.

Skinnarin mukaan liikenteen sähköistyminen raiteilla ja tienpäällä ovat se tulevaisuus, johon on nyt panostettava.

- Olen tällä hetkellä puhumassa suomalaisten yritysten puolesta Yhdysvalloissa ja olin viime viikolla Etelä-Koreassa. Sähköautoihin ja vihreään teknologiaan laitetaan täällä nyt satoja miljardeja. Suomi tunnetaan maailmalla korkean teknologian tuotteista, joten Kempowerin kaltaisten yritysten kannattaa lähteä nyt rohkeasti vientimarkkinoille. Kasvualoilla mennään kovaa vauhtia, Skinnari sanoo.

Huippuluokan pikalataustekniikkaa Lahdesta maailmalle.

Kempowerin lisäksi Lahti Energian osaomistama Virta Oy valloittaa maailmaa kovaa tahtia. Uusi yliopisto ja ammattikorkeakoulu sekä ammatillisesta koulutuksesta vastaava Salpaus ovat nyt tärkeitä kumppaneita kasvulle ja uusille työpaikoille.

- Lahti on poikkeuksellisen hyvissä asemissa sähköisen liikenteen tuotekehityksen ja yritystoiminnan kasvun kannalta. Lahdessa tehdyt pikalaturit tuovat jatkossa virtaa sähköautoihin ei ainoastaan Suomessa vaan ympäri maailman. Kun sähköautojen ja niiden oheistuotteiden tarjontaa tulee lisää, myös hinnat laskevat ja kuluttaja hyötyy, Skinnari arvioi.

Ministeri Skinnari vierailee 28.6.-2.7.2021 Washington DC:ssa ja New Yorkissa Yhdysvalloissa. Skinnari keskustelee vierailun aikana EU:n ja Yhdysvaltain kauppasuhteista Yhdysvaltain kauppaedustaja Katherine Tain kanssa sekä tapaa muita presidentti Joe Bidenin hallinnon edustajia, kongressin jäseniä ja kauppa-, teknologia- ja ilmastovaikuttajia. Skinnarin mukaan Suomella on Yhdysvalloissa merkittäviä mahdollisuuksia erityisesti tieto- ja viestintäteknologian sekä vihreän teknologian aloilla.