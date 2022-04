Ministerit kannustavat Suomen ja Viron väliseen matkailuun

Viron ravintolat Michelin-tähtikartalle 8.4.2022 10:41:53 EEST | Tiedote

Maailman arvostetuin ja kansainvälisesti tunnetuin ravintola-alan tunnustusjärjestelmä MICHELIN Guide on ottanut Baltian maista ensimmäisenä käsittelyynsä Viron, jossa ravintolaoppaan saapumista on odotettu jo vuosia. MICHELIN Guide Estonia on legendaarisen ravintolaoppaan 37. kohdejulkaisu ja sen tulokset julkistetaan 25. toukokuuta 2022.