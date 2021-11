Minja Koskela Suomen musiikkioppilaitosten liiton toiminnanjohtajaksi

Suomen musiikkioppilaitosten liiton uudeksi toiminnanjohtajaksi on valittu Minja Koskela, joka kertoo odottavansa tehtävää innolla.

- Olen iloinen päästessäni tekemään työtä suomalaisten musiikkioppilaitosten puolesta ja niiden kanssa, Koskela toteaa.

Uuden toiminnanjohtajan toimikausi on vuoden mittainen ja hänen keskeisiin tehtäviinsä kuuluu selvittää musiikkialan eri toimijoiden ja liittojen edunvalvonnan tiivistämistä.

Koskela on toiminut aiemmin musiikinopettajana. Koulutukseltaan hän on musiikin ja yhteiskuntatieteiden maisteri. Kuluneen syksyn aikana Koskela on viimeistellyt musiikkikasvatuksen demokratiaa käsittelevää väitöskirjaansa Sibelius-Akatemiassa.

- On etuoikeus päästä jatkamaan aiheen parissa uudessa tehtävässä.

Minja Koskela on kirjailija ja aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija. Tällä hetkellä hän toimii myös Helsingin kuntapolitiikassa. Suomen musiikkioppilaitosten liittoon Koskela siirtyy vasemmistoliiton puoluetoimistolta poliittisen asiantuntijan tehtävästä.

Suomen musiikkioppilaitosten liitto on kattojärjestö, johon kuuluu 97 oppilaitosta. Jäsenoppilaitoksista 86 on musiikkiopistoja ja 11 konservatorioita. Jäsenistö kattaa koko maan Hangosta Kemijärvelle ja Lieksasta Vaasaan.