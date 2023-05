Minkälainen salaisuus kätkeytyy munkkiniemeläisasunnon tavarapaljouden alle? – Eppu Nuotion Raakel Oksa ratkaisee -bestsellersarja jatkuu

Palkitun turkkilaissyntyisen kirjailijan romaani sodasta, rakkaudesta – ja puista 2.5.2023 10:11:56 EEST | Tiedote

Romaanissaan Kadotettujen puiden saari (Gummerus) Elif Shafak vie lukijan kahtia jakautuvalle Kyprokselle vuoteen 1974 sekä 2010-luvun Lontooseen selvittämään perheen salaisuuksia. Järisyttävän tarinan kertoo osittain viikunapuu, joka on matkustanut lämpimältä saarelta pohjoisemmille leveysasteille pienenä pistokkaana. Sodasta ja rakkaudesta kertova romaani on myös ylistys luonnon pienille ja suurille ihmeille. Naisten oikeuksien, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien sekä sananvapauden puolestapuhujana tunnetun Shafakin teoksia on käännetty 56 kielelle.