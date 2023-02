Minkälaisia aarteita tavalliselta hiekkarannalta voi löytyä? Jyri Paretskoin Metallinetsijät on tarina uudesta harrastuksesta ja ystävyydestä

Omissa oloissaan viihtyvä Joel saa isältään lahjaksi vanhan metallinpaljastimen. Kun ensimmäiset aarteet – naulanpala ja naapurinrouvan kadonnut sormus – löytyvät nopeasti, Joel innostuu tosissaan.

Uimarantaa haravoidessaan hän törmää kokeneempaan harrastajaan Julleen, jolta hän oppii lisää maanalaisten aarteiden etsimisestä. Samalla kaksi nuorta ystävystyvät. Vaikka useimmiten saaliiksi tulee pullonkorkki, voi joskus tehdä oikean muinaislöydön.

Metallinetsijät ja aarre maan alla aloittaa lempeän humoristisen seikkailusarjan, joka sopii myös niille, joiden on vaikea tarttua kirjaan.

Kirjailija Jyri Paretskoin mukaan Metallinetsijöissä perehdytään metallinetsinnän hienouksiin ja tuodaan samalla hieman esiin harrastuksen yhteisiä pelisääntöjä, tärkeitä ohjeita ja neuvoja. Löytöjen myötä historia ja aiemmin eläneet sukupolvet tulevat myös tutuiksi.

Tarinan taustalla kulkee koko ajan myös päähenkilöiden elämä, arjen ilot ja haasteet vanhempien erosta kiusaamiseen ja oman identiteetin etsimisestä aina suuriin, ihmiselämän kannalta olennaisiin oivalluksiin asti.

Itsekin metallinetsinnästä kiinnostunut Paretskoi hankki ensimmäisen metallinpaljastimensa melkein 20 vuotta sitten. Vuosien varrella metallinetsijöistä on ollut suuri apu tiedemaailmalle, kun erilaiset esinelöydöt ovat tarkentaneet tutkijoiden kuvaa Suomen historiasta.

”Tiedän itse, miten jännittävää on etukäteen tutkia tulevia etsintäpaikkoja ja niiden historiaa, puhumattakaan siitä, kun metallinilmaisin antaa signaalin jostain maan kätköissä olevasta esineestä. Joka ikinen kerta on olemassa pieni mahdollisuus siihen, että löytää jotain todella hienoa, kiinnostavaa ja tärkeää”, Paretskoi kertoo.

Metallinetsintäharrastuksen esittelemisen lisäksi uutuuskirjasarjan tavoitteena on herättää lukija ajattelemaan, kuinka tärkeää on saada olla juuri sellainen kuin on joutumatta sen vuoksi muiden kiusaamaksi.

Jyri Paretskoi (s. 1979) on iisalmelainen palkittu kirjailija ja lukemisen puolestapuhuja. Hän on saanut muun muassa Laivakello-palkinnon ja nuortenkirjallisuuden Topelius-palkinnon ja on ollut Finlandia Junior -ehdokkaana. Paretskoin intohimona on kaikin keinoin yrittää saada lapsia ja nuoria innostumaan lukemisesta.

Metallinetsijät ja aarre maan alla ilmestyy 1.3.

