Minnesota-Hoito Oy:n konkurssi peruttu - Hiace-Kimmo omistajaksi

Jaa

Tuhansia päihderiippuvaisia ja heidän läheisiään jo vuodesta 1992 auttaneen Minnesota-Hoito Oy: n toiminta jatkuu.

Minnesota-Hoito Oy: n konkurssihakemus on peruttu verottajan toimesta 1.7.2021.

Yhtiön uusi omistaja on Kimmo Riihimäki. Riihimäki itse on saanut avun aikanaan Lapuan Minnesota-Hoito Oy:sta. Tämä on mahdollistanut hänen merkittävän panoksensa suomalaiseen yrityselämään.

Uusi omistaja, Kimmo Riihimäki: ”Sain itselleni valtavan avun Minnesota-hoidossa Lapualla vuonna 2002. Se mahdollisti itselleni aivan uuden elämän. Minulla on nyt mahdollisuus puolestani turvata toiminnan jatkuvuus, onhan Minnesota-Hoito tuonut tämän päihderiippuvaisten hoitomuodon Suomeen jo miltei 30 vuotta sitten. Toimintamme keskiössä on itse potilas ja hänen sekä läheisten erilaisen elämän rakentaminen. Tässä eroamme perinteisistä osakeyhtiöistä, joiden tavoite on omistajan voiton maksimointi. Meidän arvomme mitataan pysyvästi raitistuneiden potilaiden määrässä ja heidän sekä heidän läheistensä elämän laadussa. Teemme tätä työtä nöyrällä, mutta määrätietoisella asenteella.”

Toimitusjohtaja Marjo Lehikoinen sekä hoitotyön johtaja Sanna Kallio: ”Uuden omistajamme sekä hallituksen myötä uudistamme samalla toimintamme johtamista. Itse hoitomuoto on niin vahvat juuret omaava, että kunnioitamme sen perusperiaatteita. Samalla kunnioitamme myös viranomaisten ohjeistuksia sekä määräyksiä. Meillä on toki paljon hoidettavia operatiivisia asioita kuntoon, mutta jo nyt tunnemme, että suunta on oikea. Meillä on täysi toiminta jo päällä täällä Lapualla parhaillaankin hoidossa olevien potilaiden kanssa.”