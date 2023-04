Minni Rantanen kokoomuksen Satakunnan piirin toiminnanjohtajaksi

Häkkänen: EU-ero olisi kohtalokas virhe Suomelle 27.3.2023 08:49:15 EEST | Tiedote

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen ihmettelee, miksi yhden puolueen ehdotukset EU-erosta on jätetty käsittelemättä pääministeritenteissä. Perussuomalaiset on tällä hetkellä ainoa puolue, joka ajaa virallisissa ohjelmissaan Suomen EU-eroa. Viime viikolla perussuomalaisten Laura Huhtasaari vahvisti, että puolue ajaa edelleen Suomen eroa EU:sta. Puolueen puheenjohtaja Riikka Purra on myöntänyt, että puolueen virallinen linja on EU-ero.