Mira Kasslin Huoneistokeskus Töölön myyntijohtajaksi Helsingissä

Huoneistokeskus on kiinteistönvälitysalan uranuurtaja, joka toi nykyaikaisen kiinteistönvälityksen Suomeen. Huoneistokeskus on jo vuodesta 1953 ollut mukana monen suomalaisen elämän tärkeimmässä kaupassa. Huoneistokeskus on osa Realia Group -konsernia, joka on Pohjoismaiden suurin asuntojen, kiinteistöjen ja toimitilojen välitykseen sekä hallintaan erikoistunut asiantuntijapalvelukonsernia. www.realiagroup.fi | www.huoneistokeskus.fi