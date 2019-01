Mirko Lahti toiseksi Rautalammin alamäkiluistelukilpailussa - Legere ja Naasz vahvistivat asemiaan sarjassa

Rautalammin alamäkiluistelukilpailu käytiin pirtsakassa pakkassäässä lauantaina 19.1. Yhteensä 14 suomalaista laski 32. parhaan joukkoon. Jacqueline Legere otti ylivoimaisen voiton naisten sarjassa ja miesten puolella Camron Naasz voitti tiukassa finaalissa ennen toiseksi tullutta Mirko Lahtea.

Perjantaina lasketuissa aikalaskuissa nähtiin suomalaisilta varmoja otteita, kun naisista kaikki viisi laskijaa pääsivät lauantain kisoihin ja miesten sarjassa yhteensä huimat 27 laskijaa pääsivät 64 parhaan joukkoon.

Alkuerät ja puolivälierät eivät tarjonneet suurempia yllätyksiä, vaan ennakkosuosikit laskivat jopa helponoloisesti jatkoon. Kireä pakkassää ja Konneveden kansallismaisemissa kiemurteleva rata näytti sopivan kirkkaimpien ennakkosuosikkien lisäksi myös suomalaisille, sillä yhteensä 14 suomalaista onnistui pääsemään 32. parhaan joukkoon; Mirko Lahti (2.), Petri Kääriäinen (8.), Jere Lehto (9.), Leevi Nakari (10.), Erkki Jaamalainen (13.), Paavo Klintrup (14.), Antti Tolvanen (16.), Joonas Kautto (19.), Max Nymark (20.), Joonas Eväkoski (21.), Jesse Sauren (27.), Joni Saarinen (28.), Janne-Petteri Mynttinen (29. ) ja Juho Oinonen (32.). Näistä yhteensä seitsemän onnistui vielä taistelemaan itsensä 16. parhaan joukkoon.

Täksi vuodeksi miesten sarjaan siirtynyt Mirko Lahti kärsi kovasta flunssasta koko viikonlopun ajan. Hän olikin hilkulla karsiutua ulos semifinaaleista, mutta onnistui aivan radan lopussa raivaamaan tiensä finaaliin ainoana suomalaislaskijana. Kauniilla luonnonjääradalla laskettu kilpailu sai kehuja kisailijoilta koko viikonlopun ajan. Luonnonjääradalle ominainen, hieman muhkurainen olemus kuitenkin tarjosi totutusti kaatumisten merkeissä draamaa, kun esimerkiksi Leevi Nakari ja Paavo Klintrup jäivät ulos semifinaaleista kaatumisten vuoksi. "Kisassa olisi pitänyt pysyä pystyssä, siten pääsee paremmille sijoituksille," Klintrup kommentoi pilke silmäkulmassa. Lopulta semifinaaleihin ylsi suomalaisista Mirko Lahti ja Petri Kääriäinen.

Lahti sai sai semifinaaleissa vastaansa hallitsevan maailmanmestarin Scott Croxallin. Croxall ja Lahti laskivat erästään varmasti finaaliin. Toisesta semifinaalista jatkoon luistelivat Cameron Naasz ja Marco Dallago, Kääriäisen jäätyä kokonaistilanteessa lopulta kahdeksanneksi. Finaalissa voittotaistelu käytiin Naaszin ja Lahden välillä, kun Croxall ja Dallago törmäilivät toisiinsa jo radan toisessa mutkassa. Naaszin saatua kelattua radan pitkälle suoralle paremmat vauhdit, oli Lahden tyydyttävä kakkossijaan. Dallagon kompuroidessa vielä radan loppuosassa, oli Scott Croxall lopulta kolmas.

”Todella nopeita laskijoita, hyviä lähtöjä ja herranjestas mikä rata! Odotan todella seuraavaa kisaa Suomessa. Tein todella paljon töitä viime kauden jälkeen ja se on näkynyt ensimmäisissä kisoissa. Haluan mestaruustittelini takaisin,” kertoi Naasz voittonsa jälkeen.

Lahti oli lopulta tyytyväinen toiseen sijaansa. "Olin kipeänä koko viikonlopun ajan, mutta sain kuitenkin sivuutettua huonon olon ja keskityttyä kisaan. Finaalissa tuli pieni töppäys ensimmäisessä mutkassa joka tarkoitti sitä että en enää saanut Naaszia kiinni lopussa. Kuitenkin huikea viikonloppu kokonaisuudessaan," Lahti ilakoi.

Naisissa kilpailu oli täysin kanadalaisen Jacqueline Legeren show. Legere sai laskea kaikki laskunsa samalla kaavalla; loistava lähtö, tarpeeksi eroa seuraavaan laskijaan ja varmalla otteella hypyistä yli. Radan loppuosassa Legere pystyi jo jarruttelemaan ja varmistelemaan tiensä maaliin. Semifinaaleihin laski omista eristään kolme suomalaista Milla Lassila, sekä Klemolan siskokset Marjut ja Miisa.

Finaaliin laskivat lopulta Legere, molemmat Klemolat, sekä toinen kanadalaisonnistuja Tamara Kajah. Finaalissa Legere toisti totutun kaavansa ja otti alusta saakka laskun haltuunsa. Kajah sijoittui laskussa toiseksi ja kolmanneksi tuli siskosten kamppailun lopulta vienyt Miisa Klemola.

”Tavoitteeni oli päästä heti lähdöstä kärkeen ja se toimi. Yritän jatkaa voittosarjaani ja toivon säilyttäväni saman vauhdin Venäjän kisaan,” toteaa Legere viitaten ensi viikonloppuna luisteltavaan Pietarin kisaan.

Pietarin kisa on viimeinen osakilpailu ennen alamäkiluistelun MM-kiertueen rantautumista toistaiseksi viimeistä kertaa Jyväskylään, 1-2. helmikuuta laskettavan Red Bull Crashed Ice -osakilpailun merkeissä.

Rautalampi ATSX250 tulokset:

Miehet:

1.NAASZ Cameron

2.LAHTI Mirko

3.CROXALL Scott

4.DALLAGO Marco

5.BRAUN Kilian

6.RENAUD Shayne

7.DUNNE Maxwell

8.KÄÄRIÄINEN Petri

9.LEHTO Jere

10.NAKARI Leevi

Naiset:

1.LEGERE Jacqueline

2.KAJAH Tamara

3.KLEMOLA Miisa

4.KLEMOLA Marjut

5.ZENZ Alice

6.LASSILA Milla

7.CONDROYER Amandine

8.OUELLET Virginie

9.SCHNEIDER Virginie

10.HUNT Tara

Red Bull Crashed Ice - Jyväskylä 1-2.2.2019

Neljättä kertaa Jyväskylässä järjestettävään Red Bull Crashed Ice -osakilpailuun osallistuu yli 100 laskijaa. Suomalaisia vauhtilajin taitajia on mukana yli 20. Tapahtuma on nyt ensimmäistä kertaa ilmainen yleisölle, joten tapahtumaan on odotettavissa runsaasti yleisöä. Jyväskylän Red Bull Crashed Ice -MM-osakilpailu televisioidaan yli 50 maahan ja paikalle odotetaan katsojiksi lähemmäs 10 000 henkeä.

Jyväskylän Red Bull Crashed Ice -MM-osakilpailuun osallistuvan median tapahtumakohtaiset akkreditointipyynnöt pyydetään sähköpostiosoitteeseen isak.kullman@redbull.com 26.1.2019 mennessä. Finaalipäivänä radan varrella toimivat valokuvaajat varustetaan huomioliiveillä. Median edustajien käytössä on wifillä varustettu pressikeskus. Akkreditointia varten tarvitaan:

- Akkreditointia hakevan henkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

- Edustettava media ja työtehtävä

Medialle on tarjolla järjestäjän puolesta myös videomateriaalia kisaajien kypäräkameroista, still-kuvia sekä monipuolisia highlight-koosteita. Lisäksi radan testaamisesta on mahdollista saada video- ja stillikuvia tapahtuman omilta kuvaajilta.

Jyväskylä Red Bull Crashed Ice –tapahtuman aikataulu*

Perjantai, 1. helmikuuta (avoinna medialle)

09:30-12:00 Karsintalaskut

12.30-13.30 Karsintakilpailu lauantain kilpailuun

14:00-15.00 Juniorikilpailu ja finaali

15:00-16:00 Medialla mahdollisuus tutustua ja kokeilla rataa (omat luistimet mukaan, turvavarusteet saa paikan päältä)

Median edustajilla on mahdollisuus majoittautua Jyväskylässä Red Bullin kautta ja jäädä seuraamaan lauantain pääkisaa

Lauantai, 2. helmikuuta (avoinna yleisölle)

11:00 Kisa-alueen portit aukeavat yleisölle

12:00 Jyväskylä Red Bull Crashed 2018 –finaalit

* alustava ohjelma, oikeudet muutoksiin pidätetään

Alamäkiluistelun MM-sarja 2018-2019

7.-8.12.2018 ATSX 1000 Red Bull Crashed Ice, Yokohama, Japani

5./6.1.2019 ATSX 250 Judenburg, Itävalta

19.1.2019 ATSX 250 Rautalampi, Suomi

26.1.2019 ATSX 500 Igora, Pietari, Venäjä

2.2.2019 ATSX 1000 Red Bull Crashed Ice, Jyväskylä, Suomi

8.-9.2.2019 ATSX 1000 Red Bull Crashed Ice, Boston (MA), Yhdysvallat

16.2.2019 ATSX 250 Uktus, Ekaterinburg, Venäjä

16.2.2019 ATSX 500 Mont DuLac, MN, Yhdysvallat

2.3.2019 ATSX 500 La Sarre, Quebec, Kanada

Kuvat ja videot voit ladata vapaaseen editoriaaliseen käyttöön osoitteessa https://www.redbullcontentpool.com/redbullcrashedice/

Lisätiedot lajista ja ohjelmasta

www.redbullcrashedice.com

www.atsx.org