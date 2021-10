Missä mennään Suomen asunnottomuustyössä juuri nyt?

Aika: pe 15.10.2021 klo 9–16

Paikka: tilaisuus toteutetaan etäyhteyksin

Hallitus on asettanut tavoitteekseen asunnottomuuden poistamisen Suomesta vuoteen 2027 mennessä. Pysyvään asumiseen tähtäävä Asunto ensin -malli on ainoa keino, jolla tämä tavoite saavutetaan. Kuitenkin hätämajoituspaikat ovat monissa kunnissa lisääntyneet ja kilpailutusten myötä niitä on tulossa vielä lisää. Onko tavoite asunnottomuuden poistamisesta toteutumassa?

Seminaarin järjestää suomalaisen asunnottomuustyön verkosto Asunto ensin Verkostokehittäjät, jonka vetäjänä toimii Y-Säätiö. Valtiovallan tervehdyksen tapahtumaan tuo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Medianedustajat ovat lämpimästi tervetulleita tilaisuuteen. Seminaari toteutetaan tänä vuonna kokonaisuudessaan etänä. Ilmoittautumiset juha.kahila@ysaatio.fi.

Valtakunnallisen asunnottomuuseminaarin ohjelma

9.00 Tervetuloa!

Jarmo Lindén, johtaja, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA

9.05 Valtiovallan tervehdys

Krista Mikkonen, ympäristö- ja ilmastoministeri

09.30 Sosiaali- ja terveyspalvelut asunnottomuuden puolittamisessa

Mikko Hytönen, erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö

10.00 Onko Asunto ensin -malli kriisissä?

Juha Kaakinen, toimitusjohtaja, Y-Säätiö

10.45 Tauko

11.00 Why Housing First is worth fighting for?

Matthew Downie, Director of Policy and External Affairs, Crisis UK

Kommentti: Juha Kaakinen, Y-Säätiö

12.00 Lounas

13.00 Asunto ensin vai asunto vain?

Heli Alkila, asiakkuusjohtaja, Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy

13.45 Helsingin-malli asunnottomuuden vähentämiseksi

Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, Helsingin kaupunki

Kommentti: Peter Fredriksson, Y-Säätiö

14.30 Tauko

14.45 Onko asunnottomuuden puolittamisessa huomioitu maahanmuuttajataustaiset asunnottomat?

Veera Vilkama, päällikkö, KATTO-toiminta, Moniheli ry

15.15 Oulun ihime

Katja Karppinen, palveluesimies/Päihdeasumispalvelut, Oulun kaupunki

15.45 Päätössanat

Peter Fredriksson, Y-Säätiö