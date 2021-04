Mistä 200 000 sote-osaajaa? HALI: Alan ylisääntelystä päästävä eroon

Koronatestien ja -rokotteiden nollaverokannan torjuminen on vakava virhe hallitukselta 26.3.2021 07:00:00 EET | Tiedote

Hallitus on haudannut koronatestien ja -rokotteiden arvonlisäverohuojennuksen. EU-valtioilla on ollut joulukuusta alkaen mahdollisuus asettaa koronatesteihin ja -rokotuksiin liittyvien palvelujen arvonlisävero nollaksi. Taustalla on Euroopan neuvoston direktiivi 2020/2020. Nollaverokanta olisi keventänyt esimerkiksi drive-in-asemien operoimisen ja tilojen desinfioinnin kustannuksia, ja sitä kautta testien hintoja.