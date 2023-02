Mitä ajattelee ihminen, joka on kahdenkymmenen vuoden ajan halunnut kuolla?

Anne Rossi-Horton riipaisevan kaunis, vimmainen esikoisteos Silmät tottuvat pimeään on vuoropuhelua yli kuoleman.

Annen pikkusisko tekee itsemurhan ja jättää jälkeensä valtavan määrän päiväkirjoja. Anne ryhtyy lukemaan niitä. Alusta loppuun, lopusta alkuun, yhä uudestaan. Teksteistä piirtyvä tyttö on vieras, kuolemasta fantasioiva nuori nainen. Kuka sisko oikeasti oli?

Kaunokirjallisen kaunis muistelmateos kuvaa riippuvuuksia, perheen romahdusta ja sukuperintönä siirtyneitä rooleja ja traumoja. Traaginen todellisuus avautuu kahden näkökulman kautta, siskosten elämäntarinoiden ja muistojen epäsuhdasta.

Voiko omiinkaan muistoihin enää luottaa?

Anne Rossi-Horto on helsinkiläinen taidekasvattaja. Hän on kehittänyt kuvataidetyöskentelyyn pohjautuvia menetelmiä erityisesti lapsiperheille, murrosikäisille sekä syrjäytymisvaarassa oleville nuorille. Koulutukseltaan hän on kuvataiteilija ja taiteen maisteri.

Silmät tottuvat pimeään ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Anna Paavilaisen lukemana äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 28.2.2023.

