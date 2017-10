Mitä annettavaa islamilla on radikalisoitumisen ehkäisemiseen, kysytään Tiedekulmassa 10.11.

Jaa

Tilaisuus on peruttu ja siirretään järjestettäväksi myöhemmin. POSTPONED: Panel discussion on ISLAM, RADICALISATION AND TOLERATION

Lisätietoja: Varajohtaja Virpi Mäkinen, Suomen Akatemian tutkimuksen huippuyksikkö Järki ja uskonnollinen hyväksyminen, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, puh. 02941 21732, s-posti: virpi.makinen@helsinki.fi

Avainsanat ekstremismiislamjihadismiradikalisaatiosuvaitsevuususkontodialogi

Yhteyshenkilöt