Mitä digi voisi olla. -ideakilpailun voittajaksi Smart Home Designer

Suomen Asuntomessut ja rakennetun ympäristön kestävää digitalisaatiota vauhdittava yleishyödyllinen yhdistys KIRAHub järjestivät kevään ja kesän aikana avoimen ideakilpailun. Asuntomessut Naantalissa -tapahtuman kaksi jo älykkyyttä sisältävää messutaloa, koti Neulanen ja Rauhalanrinne, toimivat lähtökohtana kilpailulle, jolla haettiin rakennetun ympäristön digitalisaatiosta kiinnostuneilta ammattilaisilta ja opiskelijoilta ideoita ja konsepteja siitä, mitä digi voisi näissä kodeissa parhaassa tapauksessa olla.

Mitä digi voisi olla. -kilpailutyöt esiteltiin messukävijöistä ja ammattilaistuomaristosta koostuneelle yleisölle. Älykkään asumisen ideoissa korostuivat teemoina turvallisuus ja kokonaisvaltaisuus.

Voittanut ideakilpailutyö, Huld Oy:n palvelumuotoilijoista koostuneella työporukalla syntynyt Smart Home Designer palkittiin 10 000 euron rahapalkinnolla. Tiimin ja tuomariston välillä tullaan käymään myös kilpailun jälkeen keskusteluita mahdollisista jatkotoimenpiteistä idean saattamiseksi käytäntöön.

"Alunperin meillä ei ollut johtoajatusta. Meillä on prosessi, jolla lähestymme kaikkia palvelumuotoilutöitämme, ja sen avulla löysimme suunnan. Tavoitteenamme on koko ajan ollut poistaa mystiikkaa teknologian ympäriltä. Ideamme on digitaalinen älykodin suunnittelupalvelu, joka kartoittamalla asukkaiden tarpeet, asumismuodon, budjetin ja mieltymykset auttaa suunnittelemaan, hankkimaan ja hyödyntämään asumista helpottavan kotiautomaatiojärjestelmän", voittajatiimin jäsenet Anniina Heikkilä, Iitu Kaisto, Mimosa Sukanen ja Pyry Leppälä kertovat kilpailutyöstään.

Tuomaristo arvioi kilpailutyön ideaa ja sen vastaavutta tehtävänantoon. Lisäksi punnittiin sosiaalisen, taloudellisen ja ekologisen vaikuttavuuden näkyminen ideassa. Myös niin idean toteutettavuus, kaupallistettavuus kuin skaalautuvuuskin ja idean kiinnostavuus oman liiketoiminnan näkökulmasta sekä loppuesityksen selkeys ja innostavuus vaikuttivat arviointiin. Lopullisessa valinnassa korostui idean kokonaisvaltaisuus ja näkökulma, jonka kautta kaikki tuomarit pystyivät kuvittelemaan oman roolinsa osana voittajakonseptia.

Asuntomessut alustana asumisen innovaatioille myös tulevaisuudessa

“Asuntomessut on globaalisti ainutlaatuinen konsepti - asumisen living lab. Tavoitteenamme on avata Asuntomessut yhä laajemmin alustaksi rakennetun ympäristön ammattilaisille tulevaisuuden asumiskokemusten luomiseksi todelliseen ympäristöön”, Asuntomessujen toimitusjohtaja Anna Tapio kommentoi yhteistyötä KIRAHubin kanssa.

“Rakennetun ympäristön digitalisoituminen näkyy jo asumisessa, mutta asumisen helppous ja intuitiivisuus, sekä toimijoiden yhteistyö eivät vielä ole sillä tasolla, mitä valtavirtaistuminen vaatisi. Mitä voisi olla on ajatusmaailmana todellisessa asuinympäristössä mahdollisuus, johon haluamme saada kiinteistö- ja rakentamisalan ammattilaiset heittäytymään”, KIRAHubin toimitusjohtaja Teemu Lehtinen täydentää.

KIRAHub toteutti vuoden 2020 Asuntomessuille Tuusulassa Tulevaisuuden huoltoasema -ideakilpailun, jossa voittanut idea toteutettiin Nesteen toimesta alueelle. Mitä digi voisi olla. -ideakilpailun on tarkoitus tulevaisuudessa olla vuosittain järjestettävä asumisen digitaalisiin innovaatioihin keskittyvä kilpailu, Tämän kesän kokemusten perusteella lähdetään miettimään, miten tällaista ohjelmaa voitaisiin kytkeä tuleviin Asuntomessu-hankkeisiin.

Palkitsemistilaisuuden tallenne on katsottavissa osoitteessa: https://www.youtube.com/watch?v=4UbbTIs7lS0