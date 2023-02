"Mitä enemmän nuori tietää jatko-opinnoista ja työelämästä, sitä varmempi hän on tekemään valintoja tulevaisuudestaan" - vuoden opo 2023 on valittu

Opinto-ohjaaja Nina Pajari Kariharan koulusta Kemistä on valittu vuoden 2023 opinto-ohjaajaksi. Vuoden opolla on pitkä ja monipuolinen kokemus oppilaanohjauksesta erilaisissa tehtävissä. Hän on toiminut muun muassa ammatillisena opettajana ja ammatillisena erityisopettajana ennen opinto-ohjaajaksi ryhtymistä.

Pajarin mukaan osa peruskoululaisista ei osaa nähdä itseään vielä tulevassa työelämässä, vaikka työelämään siirtyminen on monilla vain kolmen vuoden päässä.

Ratkaisuksi vuoden opo peräänkuuluttaa lisää työelämään tutustumista sekä yhteistyötä koulujen, yritysten ja työelämän välille jo perusopetuksen varhaisessa vaiheessa.

"Työelämäkokemukset avartavat nuorten näkemyksiä työelämässä tarvittavista tiedoista ja taidoista, sekä opettavat työelämän käytös- ja pelisääntöjä. Onnistuneiden TET-jaksojen jälkeen oppilaat ovat usein motivoituneempia myös opiskelemaan", Pajari toteaa.



Vuoden opo palkittiin perjantaina valtakunnallisilla Opo-päivillä Hämeenlinnassa. Perusteena valinnalle olivat kollegan näkemykset Ninasta auttavaisena ja helposti lähestyttävänä opinto-ohjaajana ja kollegana.

Vuoden opo 2023 valittiin tänä vuonna jo 31. kerran. Valintaraadissa ovat mukana Suomen opinto-ohjaajat Sopo ry, Talous ja Nuoret TAT ry ja Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry.



Lisätiedot

Talous ja nuoret TAT, Liisa Tenhunen-Ruotsalainen, johtaja, 040 545 2198, liisa.tenhunen-ruotsalainen@tat.fi

SAK ry, Saku Jokisalo, järjestöasiantuntija, 041 731 5266, saku.jokisalo@sak.fi

SOPO ry, Paula Lindqvist, puheenjohtaja 040 5680 072, paula.lindqvist@sopo.fi