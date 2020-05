Mitä jalkojen alle – Vinkkejä maton valintaan

Matto on elementti, joka viimeistelee sisustuksen. Mitä maton valinnassa kannattaa huomioida, ja miten eri mattomateriaalit eroavat toisistaan? Lue parhaat vinkkimme!

Kaunis matto viimeistelee sisustuksen. Matto rajaa tilan ja kokoaa huonekalut kauniiksi ryhmäksi. Matto myös akustoi tiloja ja vähentää kaikumista. Maton oikeanlainen hoito pidentää maton ikää. Maton tamppaus ei ole suotavaa, se ei tee mattoa puhtaammaksi vaan kuluttaa sitä. Tampatessa maton kudos ja pinta saattaa kärsiä ja pahimmassa tapauksessa rikkoontua ja tämä puolestaan aiheuttaa sen, että matto alkaa pölytä. Säännöllinen imurointi oikeanlaisella suulakkeella on paras tapa pitää matto puhtaana ja pölyämättömänä. Lue nyt, mitä asioita huomioida mattoa valitessa!

Maton mitat – pieni matto, iso matto vai pyöreä matto?

Mittaa tila, johon matto on tulossa. Hanki tarpeeksi iso matto. Maton voi asetella osittain kalusteiden alle, kuten olohuoneessa sohvan ja makuuhuoneessa sängyn alle. Ruokapöydän alle tulevan maton on hyvä olla niin suuri, että tuolit mahtuvat kokonaan sen päälle myös niitä käytettäessä. Pyöreät matot taas sopivat mallinsa puolesta erityisen hyvin epäsymmetrisiin huoneisiin jossa on paljon oviaukkoja,

Kulutus

Mieti, millaiselle kulutukselle matto joutuu. Matto on kovemmalla kulutuksella esimerkiksi eteistiloissa verrattuna makuuhuoneeseen. Myös maton materiaalivalinnat on viisasta huomioida eri tiloissa.

Allergiat ja muut erityispiirteet

Huomioi perheen allergiat, lapset ja lemmikit. Valkoinen nukkamatto ei ole parhain vaihtoehto lemmikki- tai lapsiperheessä – saatikka allergiselle. Mieti siis maton valinnassa oma tilanteesi ja tarpeesi, jolloin matto on helppohoitoinen eikä aiheuta harmaita hiuksia.

Sisustus

Huomioi kodin muu värimaailma, jotta matto istuu myös kokonaisuuteen. Halutessasi matto voi olla väritykseltään tai kuoseiltaan huoneen keskipiste tai vaihtoehtoisesti sulautua harmonisesti tilan muihin sävyihin.

Maton pesu ja huolto

Tarkista maton puhdistus- ja pesuohjeet. Noudattamalla oikeanlaisia maton pesu- ja hoito-ohjeita, matot säilyvät hyvinä mahdollisimman pitkään.

Ohessa myös eriteltynä erilaisia mattotyyppejä, ja niiden ominaisuuksia.

MATTOTYYPIT

Nukkamatto

Pitkänukkaisia mattoja tai ryijymattoja valmistetaan eri materiaaleista, ja nukan pituus, paksuus ja tiheys sekä pohjan materiaali vaihtelevat. Lyhytnukkainen matto on käytännöllisempi, pitkänukkainen näyttävä ja pehmeä. Pölyä keräävää nukkamattoa ei kannata valita allergiaperheeseen. Suuressa tilassa voi harkita myös vierekkäin kahta samanlaista nukkamattoa, joita on helpompi siirrellä kuin yhtä isoa. Kun nukka peittää saumakohdan, yleisilme on siisti.

Hoito: Nukkamatto kestää imurointia ja tuuletusta, mutta ei voimallista piiskausta. Matto on pestävä pesulassa.

Nukkamaton plussat ja miinukset:

+ Lämpöinen ja pehmeän tuntuinen.

+ Sisustuksellinen.

– Kerää väkisinkin pölyä.

– Pitkistä nukista irtoaa jonkin verran kuituja.

Villamatto

Villamatto voi olla konekudottu tai käsin solmittu. Mattoon on voitu karveerata kuvio, eli nukka on leikattu niin, että maton pinta saa eloa. Villa hylkii likaa, mikä tekee siitä helppohoitoisen materiaalin. Useimmista villamatoista irtoaa jonkin verran nukkaa. Yleensä nukan irtoaminen vähenee ajan myötä, kun kaikki irtokuidut on imuroitu pois. Villamaton nukkaaminen ei siis ole virhe matossa, vaan kuuluu sen luonteeseen. Hienoimmista villamatoista ei lähde nukkaa uutenakaan.

Hoito: Villamatto tulee pestä pesulassa. Maton voi imuroida ja tuulettaa, mutta se ei kestä voimakasta piiskausta tai ravistelua. Tahrat tulee poistaa välittömästi ennen kuin ne imeytyvät kuituihin.

Villamaton plussat ja miinukset:

+ Pehmeän lämmin tuntu.

+ Kestää kulutusta ja säilyy oikealla hoidolla hyvännäköisenä.

+ Ei sähköisty eikä ime pölyä itseensä.

– Hieman hintavampi kuin polypropeenista valmistettu matto.

– Painava käsitellä.

Puuvillamatto

Perinteiset räsymatot, puuvillatrikoosta valmistetut ryhdikkäämmät matot sekä puuvillatrikoosta tehdyt nukkamatot kuuluvat puuvillamattoihin. Räsymatoissa on oma nostalgiansa.

Hoito: Puuvillamaton voin pestä vedellä, ja joillekin matoille luvataan jopa konepesun mahdollisuus. Puuvillamaton voi piiskata kevyesti ja imuroida.

Puuvillamaton plussat ja miinukset:

+ Ei sähköisty eikä päästä nukkaa.

– Raskas materiaali: etenkin suuri matto on raskas käsitellä.

Plyysimatto

Plyysimatot ovat tekokuidusta valmistettuja mattoja, joiden lyhyt nukka on polypropeenia tai polyamidia. Edullisimmat plyysimatot voivat olla hieman karhean oloisia ja helposti sähköistyviä. Heatset-käsiteltyjen mattojen ulkonäkö ja tuntu lähentelee villamattoja eivätkä matot sähköisty.

Hoito: Plyysimattoa hoidetaan kuten villamattoa.

Plyysimaton plussat ja miinukset:

+ Pehmeäpintainen.

+ Kestää kulutusta.

+ Hieman keveämpi käsitellä kuin villamatto.

+ Edullisempi kuin villamatto.

+ Heatset-käsitelty matto ei sähköisty.

– Käsittelemätön matto sähköistyy.

Bukleematto

Lyhytnukkaisissa, kumipohjaisssa bukleematoissa on paljon kuviovaihtoehtoja. Myös mattojen laaduissa on eroja. Buklee tarkoittaa sitä, että maton pinta on täynnä pieniä lenkkejä. Lenkit voivat olla myös aukileikattuja, jolloin pinta on plyysimäinen. Käytävämatot ovat yleensä bukleeta. Maton pohjan lateksipinnoite estää liukumista. Maton reunat on kantattu tai ylisyrjätty, mikä tarkoittaa niiden huolittelemista tiheällä ompeleella.

Hoito: Laakapesu on yleensä sallittu bukleemattojen hoidossa. Muutoin bukleematon voi imuroida ja tuulettaa. Matto ei siedä piiskausta, sillä pohjamateriaali saattaa kärsiä. Bukleemattoa ei tule ravistella pitäen kiinni reunoista, sillä silloin kanttaus tai ylisyrjäys on vaarassa lohjeta irti matosta.

Bukleematon plussat:

+ Edullinen.

+ Helppohoitoinen.

+ Kestävä oikein hoidettuina.

+ Keveä käsitellä.

+ Ei pölyä

Viskoosimatto

Viskoosimatto on viskoosikuidusta tehty plyysimatto, jossa yleensä on perinteisen rikas kuviointi ja väritys, joka jäljittelee silkkimattoja. Pinta on silkkimäinen ja kiiltävä. Viskoosimatto sopii etenkin olohuoneeseen.Mattoa on kevyt käsitellä, ja se pysyy ohuudestaan huolimatta hyvin paikoillaan.

Hoito: Viskoosimaton voi pestä vedellä, tuulettaa ja imuroida.

Viskoosimaton plussat:

+ Kevyt.

+ Ei pölyä eikä sähköisty.

Paperinarumatto

Paperinarumatot valmistetaan paperinarusta ja puuvillasta tai pelkästä paperinarusta. Maton pintaan saadaan elävyyttä eri sidoksilla.

Hoito: Paperinarumaton voi laakapestä- ja kuivattaa pesulassa. Tahrat on poistettava heti ennen kuin ne imeytyvät paperiin. Paperinarumaton voi imuroida ja tuulettaa. Uuden maton pinta kannattaa käsitellä likaa hylkivällä suihkeella, joka estää nesteen imeytymisen paperiin.

Juuttimatot ja sisalmatto

Juuttia käytetään mattomateriaalina yksinään sekä sekoitettuna muiden kuitujen kanssa. Sisalmatot valmistetaan yleensä pelkästä sisalista ja pintakuviointi on tavallisesti hyvin yksinkertainen. Matot sopivat etenkin eteis- ja käytävätilojen matoiksi.

Hoito: Maton voi pestä pesulassa laakapesussa. Maton voi imuroida ja tuulettaa.

Plussat ja miinukset:

+ Pölyämätön.

+ Kestävä.

– Pinta on karheahko ja jäykät kuidut saattavat pistellä paljaita jalkoja.

Muovimatto

Muovimatot kudotaan pelkästä muovista tai muovia yhdistetään puuvillakuteeseen. Muovimattoja käytetään etenkin keittiössä, kodinhoitohuoneessa ja kesämökillä, jossa tarvitaan kulutusta kestävä ja helposti puhdistettava matto.

Hoito: Muovimaton voi imuroida sekä pestä vedellä.

Muovimaton plussat ja miinukset:

+ Kuivuu nopeasti.

+ Keveä käsitellä.

+ Kulutusta kestävä.

+ Helppo pitää puhtaana.

Kynnys- ja kuramatto

Kuramatot estävät kuran ja lian kulkeutuminen sisälle. Hyvään kuramattoon kannattaakin satsata. Ulko-oven edessä käytetään avopohjaisia ruohomattoja ja kynnysmattoja, jolloin roskat putoavat maton alle. Tuulikaapin matoksi soveltuu umpipohjainen, kosteutta imevä matto, jotta kura ja kosteus eivät pääse vahingoittamaan lattiaa.

Hoito: Kuramatot huuhtaistaan tai pestään koneessa matosta riippuen.