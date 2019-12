Mitä jokaisen koiranomistajan tulisi tietää koiran ensiavusta ja terveydestä?

Tietoisuus koirien terveydestä ja hyvinvoinnista on yksi lemmikkialan kovimmin kasvavia trendejä. Koirat ovat perheenjäseniämme. EiSePure Oy vastaa hurjaan kysyntään ja alati kasvavaan tarpeeseen lanseeraamalla jokaiselle koiranomistajalle suunnatun, ainutlaatuisen digitaalisen koirien ensiapu- ja terveysvalmennuskokonaisuuden.

EISEPURE-koiran ensiapu- ja terveysvalmennukset ovat suunnitelleet ja toteuttaneet eläinlääkärit Suvi ja Teppo Heinola Jyväskylästä. Heinolat ovat tunnettuja sosiaalisessa mediassa pitämästään erittäin suositusta sivustaan, jossa he jakavat potilastarinoita ja eläinlääkärin arkea pilke silmäkulmassa.

”Eläinlääkärinä olen huomannut, että nimenomaan verkkopohjaiselle ensiapu- ja terveyskurssille on valtavasti kysyntää. EISEPURE:ssa on tietoa, jota jokaisen koiranomistajan tulee tietää. Suuri toiveemme on, ettei kenenkään tarvitse jossitella jälkikäteen, olisiko omalla toiminnallaan voinut auttaa rakasta koiraansa. Digitaalinen koirien ensiapu- ja terveyskurssi kyti pitkään mielessämme. Oikeiden yhtiökumppaneiden löydyttyä, siitä tuli konkretiaa”, taustoittaa eläinlääkäri Suvi Heinola EISEPURE-kokonaisuutta ja viittaa yhtiökumppaneihinsa Emmi ja Aku Valleniukseen.

EISEPURE kurkistaa koiran terveys- ja ensiapuasioihin eläinlääkäreiden silmin, tarjoten jokaiselle koiranomistajalle ymmärrettävää tietoa sekä elintärkeitä taitoja. Laaja kurssikokonaisuus sisältää useita tunteja videomateriaalia ja hurjan määrän tarinoita, ohjeita ja ladattavia tiedostoja. Verkkokurssikokonaisuus on kätevä ja kompakti tapa hankkia sekä ylläpitää tärkeitä tietoja ja taitoja, ajasta ja paikasta riippumatta, vain yhden eläinlääkärikäynnin kustannuksella.

”Säästeliäänä miehenä ajattelen, että EISEPURE:n avulla säästämme koirien henkiä sekä omistajan kukkaroa, sillä hyvillä ensiapu- ja terveystiedoilla voidaan vähentää eläinlääkärikäyntejä”, laskeskelee eläinlääkäri Teppo Heinola.

EISEPUREn myötä uskomme koirilla olevan hieman turvallisemmat ja paremmat oltavat.