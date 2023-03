Mitä jokaisen tulisi tietää tekoälystä – käytännönläheinen matkaopas tulevaisuuteen, johon tekoäly meidät vie

Tutuksi tulevat tärkeimmät viimeisen puolen vuoden aikana julkaistut, julkisuudessakin esillä olleet palvelut, kuten ChatGPT, DALL-E ja muut graafiset työkalut, joita pääsee kirjan neuvojen avulla vaikka heti kokeilemaan. Kirjasta selviävät myös laajemmat tekoälyn vaikutuksetesimerkiksi autoilun automatisoitumiseen, robotiikan yleistymiseen ja yritystoimintaan.

Kirja kertoo käytännönläheisesti, minkälaisia sovelluksia on kehitteillä ja miten tekoäly näkyy ihmisten arjessa nyt ja lähitulevaisuudessa.

Tekoälyn kehitykseen ja siitä aiheutuviin muutoksiin liittyy myös paljon uhkakuvia, eikä niitä unohdeta kirjassa. Tulevaisuudennäkymät käydään läpi turhaa hypetystä välttäen. Kirjasta selviävät myös kaikki keskeiset tekoälytermit ymmärrettävästi, joten aloittelijakaan ei jää pulaan.

Jukka Kolari on viestintäyrittäjä ja tuottelias tietokirjailija. Hän teki muun muassa ensimmäisen internet-opaskirjan Paavo Ahosen kanssa. Kolari on ollut kirjoittamassa yli kolmekymmentä tietokirjaa, joita on käännetty yli 30 kielelle, ja niiden painosmäärä on yli kaksi miljoonaa.



Aleksi Kallio on tekoälyyn ja data-analyysiin erikoistunut tietojenkäsittelytieteilijä. Nykyisin Kallio toimii kehityspäällikkönä Tieteen tietotekniikan keskus CSC:ssä, jossa hänen vetämänsä tiimi keskittyy tekoälyyn, koneoppimiseen ja data-analytiikkaan. Väitöskirjassaan Kallio käsitteli tiedonlouhintaa.

Jukka Kolari, Aleksi Kallio: Tekoäly 123 – Matkaopas tulevaisuuteen (Docendo 2023), värikuvitus, 160 sivua.



