Mitä jos ihmisilläkin olisi häntä? Kirsti Kurosen ja Maria Laakson Hännät on tarina spontaanien tempausten voimasta

Joskus parhaat ideat syntyvät totaalisen tylsyyden keskeltä. Seiskaluokkalaiset Niko, Heikki ja Joonas ovat olleet parhaita kavereita lapsuudesta saakka. Eräänä tylsänä päivänä Niko heittää ilmoille omituisen ajatuksen hännistä, ja sen jälkeen junaa ei enää voi pysäyttää.

”Ei mitään järkeä!”, kommentoi poikien luokkakaveri häntiä.

”Tarvitseeko aina olla?”, Niko vastaa.

Yhtäkkiä koulun käytävät alkavat vilistä häntiä: kissaeläinten, oravien, majavien ja kettujen. Eikä siinä vielä kaikki, sillä ensin kiinnostuu some, sitten perinteinen media ja pian hännille kannustuksensa antaa itse tasavallan presidentti! Vähitellen Nikosta, Heikistä ja Joonaksesta tulee suorastaan maailmankuuluja.

Hännät käsittelee spontaanien ideoiden voiman lisäksi myös noloutta. Hännän käyttö nolottaa Heikkiä, joka pelkää, että poikakolmikkoa pilkataan keksinnön vuoksi. Oman kierroksensa nolosteluun tuo myös Heikin ihastus luokkakaveri Sandraan, joka lähtee täysillä mukaan häntäprojektiin.

Hauska ja nopealukuinen Hännät sai alkunsa kirjailija Kirsti Kurosen Kariston kirjoituskilpailua varten kirjoittamasta tekstistä. Alusta asti tarina tuntui sarjakuvaromaanilta, jossa kuvitus olisi tärkeässä roolissa.

”Koko kertomus lähti toimimaan vasta kun Maria Laakso tuli mukaan toiseksi tekijäksi. Olin törmännyt aiemmin hänen kuvituksiinsa netissä, ja ihastuin paitsi hänen tapaansa käyttää viivaa ja väriä, myös hänen huumoriinsa kuvissa sekä tekstissä”, Kuronen kertoo.

Kirsti Kuronen (s. 1966) julkaisi ensimmäisen kirjansa vuonna 2004, jonka jälkeen hän on kirjoittanut aktiivisesti erityisesti lasten- ja nuortenkirjoja. Hänet palkittiin vuonna 2011 Topelius-palkinnolla nuortenkirjastaan Piruettiystävyys. Maria Laakso (s. 1982) on kirjallisuustutkija ja tietokirjailija, joka on tutkinut erityisesti huumoria ja komiikkaa lastenkirjallisuudessa. Hännät on hänen ensimmäinen suurempi kuvitustyönsä.

Hännät ilmestyy 7.2.2022, ja se on saatavilla myös ääni- ja sähkökirjana.

Haastattelupyynnöt, lisätiedot ja pdf-vedokset: anni.gullichsen@otava.fi