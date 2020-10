Mitä on energian johtaminen?

Eveliina Salosen Johda energiaa (Basam Books 2020) antaa johtajille, esimiehille ja asiantuntijoille välineitä organisaation täyden pontentiaalin valjastamiseen.

"Potentiaalienergian tunnistaminen on tulevaisuuteen näkemistä. Se on sen tunnistamista, mitä sellaista ihminen tai organisaatio pystyy tekemään tulevaisuudessa, mitä hän tai se ei ole vielä tehnyt."



Organisaation menestyksen ratkaisee se, kuinka onnistumme johtamaan sen energiaa. Mutta mistä kaikesta organisaation energia muodostuu? Miten johtaa omaa ja muiden energiaa?



Energian johtaminen vaatii sitä, että johdamme toisiinsa vaikuttavia monimutkaisia suhteita ja tapahtumia. Eveliina Salosen uutuusteos Johda energiaa tarjoaa työkaluja, jotka on rakennettu systeemisen vuorovaikutuksen ymmärryksen pohjalta. Kirja tarkastelee sekä yksilön sisäisiä prosesseja että inhimillistä vuorovaikutusta. Se valottaa myös sitä, kuinka organisaatiot ja erilaiset yhteiskunnalliset ilmiöt vaikuttavat toisiinsa. Kirjassa käsitellään myös suhdettamme aikaan sekä heijastellaan energian ja vuorovaikutuksen johtamista afrikkalaisen ubuntu-käsitteen kautta.



Johda energiaa on suunnattu johtajille, esimiehille ja asiantuntijoille, jotka ovat kiinnostuneita johtamaan paremmin sekä itseään että muita. Esitellyt työkalut soveltuvat hyödynnettäviksi kaikenkokoisissa organisaatioissa, niin yksityisellä, julkisella kuin kolmannellakin sektorilla.





"On viisautta osata säädellä energian käyttöä kuhunkin tilanteeseen optimaaliseksi. Edes mielenkiintoisia ja innostavia asioita ei kannata jatkuvasti tehdä täydellä teholla. Jos jatkuvasti vetää kierrokset tapissa, jossain vaiheessa kone leikkaa kiinni."

Kirjoittajasta:



Eveliina Salonen on johtamisen ja elinvoimaisten työyhteisöjen valmentaja. Hän haluaa saada jokaisen ihmisen toteuttamaan täysimääräisesti omaa potentiaaliaan - inhimillisellä ja kestävällä tavalla. Salosella on yli 20 vuoden kokemus erilaisista johtamis- ja asiantuntijatehtävistä. Koulutukseltaan hän on varatuomari ja teologian maisteri sekä sertifioitu johdon coach (ICF).