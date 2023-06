Mitä on kälviäläinen ongelmajäte? – Eurosportin toiseksi katsotuimman urheilulajin palkintopokaalit

Tractor pulling eli pullinki on useimmille tuntematon ilmiö, mutta parhaimmillaan se oli Eurosport-kanavan toiseksi katsotuin urheilulaji, heti Formuloiden jälkeen. Eurosportin tractor pulling -lähetykset keräsivät jopa 35 miljoonaa katsojaa.

Laji on edistänyt traktorien ja muun konetekniikan kehitystä, koska se saattaa moottorit äärimmäiselle rasitukselle. Tämä auttaa karsimaan niistä heikot kohdat, sekä kannustaa lisäämään energiatehokkuutta ja vähentämään polttoaineen kulutusta.

Pullinki on siivittänyt suomalaisten traktorien myyntiä maailmalle

Ympäri maailmaa uskottiin ennen, ettei Valtran traktoreista löydy samanlaista tehoa kuin esimerkiksi amerikkalaisista koneista, mutta Herlevin perheen menestys Euroopan pullinkikisoissa muutti käsitykset.

Pekka Herlevi on voittanut viisi euroopanmestaruutta, kymmenen hopeaa ja neljä pronssia. Hänen poikansa Matti on voittanut kuusi euroopanmestaruutta, kaksi hopeaa ja kolme pronssia. Tyttärellä, Johannalla, on kaksi euroopanmestaruutta, kolme hopeaa ja neljä pronssia.

Koska viidentuhannen asukkaan Kälviällä on muitakin alan euroopanmestareita, pullingin palkintopokaalit ovat paikallisen vitsin mukaan käläviäläinen ongelmajäte. Niitä kun on siellä riesaksi saakka. Mutta ainakin Valtra on edelleen traktorien markkinajohtaja kaikkialla Etelä-Amerikassa.

Semmosta touhua – Pekka Herlevin tarina on saatavissa kirjakaupoista, sekä e- ja äänikirjapalveluista.

