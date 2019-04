Mitä tapahtui, kun nuoret valloittivat yöllä Prisman?

Järjestimme yhdessä nuorten ja Nuorisokeskus Murun kanssa Prisma Linnainmaalla Yö Prismassa -tapahtuman, joka oli palkinto nuorille hyvästä yhteistyöstä. Jännitystä, innostusta ja yhdessä tekemisen riemua oli valtavasti!

– Prisma on suosittu hengailupaikka. Olemme päässeet hyvään keskusteluyhteyteen nuorten kanssa ja rakentaneet monipuolista yhteistyötä. Nuoret keräävät perjantaisin pahviroskia Prismasta, saavat siitä korvauksen ja arvokasta työkokemusta, myyntipäällikkö Janniina Ranta-aho avaa yhteistyön taustaa.



– On ollut hauskaa ideoida tapahtumaa yhdessä meidän nuorten ja osuuskauppalaisten kanssa. Prismalaiset ja nuoret ovat rakentaneet yhteistyötä syksystä asti ja nyt se huipentui yhteiseen tapahtumaan, jonka järjestäminen itsessään on ollut nuorille opettavaista, nuoriso-ohjaaja Satu Pietilä iloitsee.



Mitä toivoisitte, jos vain taivas olisi rajana?



Nuoret, nuoriso-ohjaajat ja osuuskauppalaiset treffasivat ensimmäisen kerran syksyllä. Jännitystä oli ilmassa, kiinnostaisiko nuoria tulla osuuskauppatätien kanssa palaveeraamaan.



– Tädit ei pysty keksimään kiinnostavaa tekemistä nuorille, tuumimme jo heti alkuvaiheessa. Siksi oli positiivinen yllätys, että saatiin kunnon porukka paikalle. Meillä on hienoja nuoria täällä! Ideointia ei turhaan haluttu kahlita. Vain taivas oli rajana, palvelupäällikkö Johanna Hakanen kertoo. Ensimmäisellä tapaamisella yhteinen suosikki löytyi helposti eikä kuutakaan lähdetty kurkottamaan. – Emme kyllä olisi arvanneet, että ykköstoiveena on yö Prismassa, Pietilä nauraa.

Jännitystä, innostusta ja yhdessä tekemisen riemua



Nuoret pääsivät illan aikana joukkueittain ratkomaan monenlaisia rasteja. Asunmuodostusrastilla syntyi asu konserttiin lähtevälle, rock-tyyppistä musaa kuuntelevalle mimmille. Tarvikerastilla kerättiin mystisen reseptin ainesosia, irtokarkkirastilla tavoiteltiin kilon herkkumäärää – jonka tietysti sai sitten syödä.



Alkuillasta nuorilla oli odottava ja hyvä fiilis. – Odotetaan hauskanpitoa ja paljon aktiviteetteja sekä ihan sairaasti ruokaa, Maria, Janina, Nella ja Alisa nauravat syödessään nuorten toivomaa Hese-ateriaa. Moni myös janosi voittoa ja kunnon kilpailuhenkeä löytyi. Lopulta voiton vei Gängi. Heillä oli kunnon meininki jo alkuillasta, olikohan kunnon tuuletus enne voitosta (kuvassa).



Tädit ja sedätkin pitivät hauskaa Prismassa



Vapaaehtoisia osuuskauppalaisia ei rekrytoitu kauaa. – Ei tarvinnut kahta kertaa miettiä, nuorten kanssa oli kiva lähteä toteuttamaan tapahtumaa. Ollaan tultu tutummaksi puolin ja toisin, Hakanen kertoo.

–Monet nuorista ovat olleet keräämässä pahviroskia Prismasta. Oli kiva nähdä täällä rennommissa merkeissä. Nuorten innostus on koko ajan lisääntynyt ja moni on hakenut Tutustu ja tienaa -harjoitteluun meille. Tässä on tulevaisuuden työntekijöitä, Ranta-aho iloitsee.





