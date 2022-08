Mitä tapahtuu, kun parisuhde narsistin kanssa on ohi?

Riina-Maria Metso: Pahuuden jälkeen – kuinka toipua narsistisesta parisuhteesta

Ilmestyy 30.8.2022

Väkivaltaisesta suhteesta eronnut saattaa yllättyä, kun elämä ei olekaan nyt pelkkää auringonpaistetta. Sen sijaan tunnelmat voivat olla hyvin synkät: Miksi annoin kohdella itseäni niin huonosti? Väkivaltaisen suhteen loppumista ei seuraa heti uusi onni, ensin tarvitaan tilaa toipumiselle ja asian käsittelylle. Traumatisoituminen hidastaa erosta toipumista.

Pahuuden jälkeen kuvaa Riina-Maria Metson ja neljän kirjaan haastatellun parisuhdeväkivaltaa kokeneen tarinoiden kautta, miten toipuminen etenee, millaisia oivalluksia matkan varrella on tullut ja miten traumaattinen suhde on muuttanut elämän suuntaa. Ero narsistisesta suhteesta ei ole aivan tavallinen ero, eivätkä siihen päde samat lainalaisuudet. Lausahdukset kuten ”riitoihin tarvitaan aina kaksi” tai ”jokaisessa ihmisessä on jotain hyvää” eivät auta, kun pitäisi pelastautua tuhoisasta ihmissuhteesta ja hyvän sijaan nähdä realistisesti suhteessa piilevä paha.

Uhrien tarinoiden rinnalla traumapsykoterapeutti kertoo yleisemmin väkivaltaisen ja narsistisen suhteen dynamiikasta ja trauman jälkeisestä kasvusta. Valaiseva teos etenee häpeästä ja traumojen purkamisesta kohti omien voimavarojen löytämistä. Merkittävä osa toipumista onkin jättää uhrin viitta ja kasvaa selviytyjäksi.

Riina-Maria Metso on kirjailija ja vapaa toimittaja. Hän käsitteli väkivaltaisia parisuhteita aiemmin teoksessaan Miksi se ei vain lähde. Molemmat kirjat pohjautuvat osittain hänen omiin kokemuksiinsa.

