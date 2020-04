Mitä tapahtuu, kun vauhdikas Typy-tyttö tapaa nokkelan noidan?

Typy ja nokkela noita on Sanna Iston ja Eppu Nuotion kirjoittaman lastenkirjasarjan viides osa. Valloittava tarina ja Sari Airolan ilmeikkäät kuvat ovat täynnä vauhdikkaan pikkutytön energisyyttä ja lennokasta mielikuvitusta.

Typyn kesäloma on alkanut, vaikka äiti ja isä ovat vielä töissä. Bertta-täti vie Typyn leikkipuistoon, mutta siellä ei ole muita lapsia ja tätikin vain istuu penkillä lukemassa lehteä. Hirvittävän tylsää!

Yhtäkkiä nousee kummallinen tuulenpuuska ja ilmassa on kimaltavaa pölyä. Leikkipuiston puuhun laskeutuu sinitukkainen noita, joka loihtii taikapölyllään mitä ihmeellisimpiä asioita. Typy joutuu seikkailuun, jollaista ei ollut osannut toivoakaan – eikä Bertankaan lukurauha säily loputtomiin.

Sanna Isto on Berliinissä asuva lasten- ja nuortenkirjailija. Hänen esikoisteoksensa Tinka ja Taika (WSOY) voitti Arvid Lydecken -palkinnon vuonna 2011 ja Maan alaiset (WSOY) oli lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-ehdokkaana vuonna 2016.

Eppu Nuotio on Berliinin-vuosien jälkeen Helsinkiin asettunut palkittu kirjailija, jonka laajaan tuotantoon kuuluu lähes seitsemänkymmentä kirjaa, lukuisia tv-sarjoja, näytelmiä, kuunnelmia ja musikaaleja. Hän on toiminut Unicefin Hyvän tahdon lähettiläänä vuodesta 2002.

Sari Airola on monipuolinen kuvittaja ja lastenkirjailija, joka on kuvittanut useita palkittuja kuvakirjoja. Hän on asunut kahdeksan vuotta ulkomailla, ensin Hongkongissa ja sitten Istanbulissa, ja nauttii nyt Helsingin kotoisuudesta ja puhtaudesta.