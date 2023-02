Miten juurrutamme luonnon arvot osaksi päätöksentekoa? – Keskustelu Tiedekulmassa ma 13.2. klo 13

Aika: maanantai 13.2. klo 13.00–15.00

Paikka: Tiedekulma (Yliopistonkatu 4, Helsinki). Tilaisuutta voi seurata myös etänä Tiedekulman verkkosivujen livelähetyksen kautta.

Kansainvälinen luontopaneeli IPBES julkaisi viime heinäkuussa luonnon moninaisia arvoja koskevan raportin (ns. Values Assessment), jossa esitetään myös keinoja luonnon arvojen sisällyttämiseksi päätöksentekoon. Keskustelutilaisuuden yhteydessä julkaistaan IPBES:n raportin suomenkielinen yhteenveto, jossa tuodaan raportin pääviestejä Suomen kontekstiin. Mitkä ja kenen tavat arvottaa luontoa näkyvät suomalaisessa päätöksenteossa? Kenen ääni kuuluu? Miten erilaisia arvoja voitaisiin monipuolisemmin tuoda osaksi päätöksentekoa?

Ohjelma



13.00 Ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalon avauspuheenvuoro

13.05 The key messages of the IPBES Values Assessment

- Professori Michael Christie (Aberystwyth University) esittelee IPBES:n luonnon moninaisia arvoja ja arvottamista käsittelevän raportin keskeiset viestit. Hän on yksi Values Assessment -raportin pääkirjoittajista.

13.25 The diverse values of nature in decision making – a Helsinki case study

- Professori Christopher Raymond (Helsingin yliopisto) avaa luonnon arvojen huomioimista päätöksenteossa käytännön hanke-esimerkin kautta. Hän myös yksi IPBES:n Values Assessment -raportin pääkirjoittajista ja Suomen Luontopaneelin jäsen.

13.30 Miten luonnon monia arvoja voidaan huomioida päätöksenteossa Suomessa?

- Suomen Luontopaneelin puheenjohtaja, professori Janne Kotiaho

13.40 Kommenttipuheenvuoro: Mikä on luonnon arvojen merkitys hyvinvointitalouden näkökulmasta?

- Sosiaali- ja terveysministeriön johtaja Taru Koivisto

Ympäristöneuvos Marina von Weissenberg ympäristöministeriöstä toimii tilaisuuden puheenjohtajana.

13.45 Paneelikeskustelu

Paneelikeskustelussa teemaan pureutuvat ympäristöministeriön lainsäädäntöjohtaja Johanna Korpi, tutkija Sari Puustinen (Turun yliopisto), nuorten luontodelegaatti Alli Pylkkö (Allianssi), professori Janne Kotiaho Suomen Luontopaneelista ja apulaisprofessori Annukka Vainio Suomen ilmastopaneelista. Keskustelun juontaa ympäristöministeriön tutkimusjohtaja Tanja Suni.

Tilaisuus päättyy klo 15 mennessä, jonka jälkeen Tiedekulmassa on kahvitarjoilu. Keskustelua voi seurata paikan päällä Tiedekulmassa tai etänä livestriimin välityksellä. Professori Michael Christien ja Christopher Raymondin puheenvuorot ovat englanniksi. Muut alustuspuheenvuorot ja paneelikeskustelu käydään suomeksi.

Ilmoittautuminen ja materiaalit

Ilmoittaudu viestinnän asiantuntija Sanna Autereelle perjantaihin 10.2. mennessä. Taustamateriaalit ovat saatavilla embargolla etukäteen. Asiantuntijat ovat haastateltavissa tilaisuuden jälkeen. Luontopaneelin Christopher Raymond on yksi IPBES:n raportin pääkirjoittajista ja pj Janne Kotiaho on haastateltavissa Luontopaneelin julkaisuun liittyen. Viestinnän asiantuntija Sanna Autere auttaa haastattelupyyntöjen koordinoinnissa.

Tilaisuuden järjestävät Suomen Luontopaneeli, ympäristöministeriö ja Suomen kansallinen IPBES-työryhmä.

Lisätietoja