Miten käy paikallisten sote-järjestöjen? Pohjois-Karjalan järjestöt kokoontuvat pohtimaan tulevaisuuttaan Joensuuhun 17.9.

SOSTE: Veikkauksen rahapelihaittoja ehkäisevät toimet ehdottoman tarpeellisia 5.9.2019 11:58:43 EEST | Tiedote

Veikkaus Oy ilmoitti tänään merkittävistä kehittämistoimista, joiden tarkoitus on vahvistaa yhtiön vastuullisuutta. SOSTE kannattaa esityksiä ja pitää niiden toteuttamista erittäin tärkeinä rahapelihaittojen ehkäisemiseksi. Vastuullisuus on yksinoikeusjärjestelmän perusta. “Rahapelaamisesta aiheutuvat ongelmat ovat Suomessa onneksi vähenemässä, ja tätä trendiä on syytä vahvistaa. Järjestelmää on edelleen kehitettävä niin, että rahapelejä pelaava pystyy asettamaan rajoituksia pelaamiselleen ja saa tarvittaessa apua sekä hoitoa mahdolliseen peliongelmaansa”, toteaa SOSTEn hallituksen puheenjohtaja Jukka Tahvanainen. Haittojen vähentämisen pitää perustua tehokkaaksi arvioituihin keinoihin. Jos haittoja saadaan tehokkaasti vähennettyä, on hyväksyttävää, että se johtaa myös pelituottojen ja sen myötä edunsaajien tuoton vähentymiseen. “Tuottojen laskiessa järjestöjen väheneviä avustuksia tulee kompensoida esimerkiksi alentamalla arpajaisveroa”, ehdottaa SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.