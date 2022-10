Miten löydetään oikeanlaiset ammattilaiset työpaikoille?

WorldSkills-kilpailujen keskeisenä tavoitteena on lisätä ammattiosaajien arvostusta ja osoittaa, kuinka tärkeää ammattiosaaminen ja ammatillinen koulutus ovat taloudellisen kasvun ja henkilökohtaisen menestyksen näkökulmasta. Tämä tavoite on erittäin ajankohtainen, kun maailmassa – Suomi mukaan lukien – on huutava pula osaajista.

Mielikuvissa ammatillisen koulutuksen ammatteja pidetään tutkitusti osittain raskaina ja fyysisinä, ja ammatillisen koulutuksen sosiaalinen status on paikoin heikompi kuin esimerkiksi lukion. Kuitenkin työllistyminen on hyvää, ja ammatillinen koulutus on nopea väylä ammattiin, joka monille osoittautuu hyväksi ja itselle sopivaksi ratkaisuksi.

Miten Suomi vastaa osaajapulaan?

Suomi ei pärjää pelkästään korkeakoulutetulla työvoimalla; käytännön töiden osaajia tarvitaan. Kuitenkin ammatillisen koulutuksen tarjonnan ja työmarkkinoiden kysynnän kohtaaminen on heikentynyt. Yrityksillä on vaikeuksia täyttää avoimia tehtäviä, ja osaajapula on noussut monilla toimialoilla yritysten kasvun suurimmaksi esteeksi.

Kilpailutoiminta on yksi keino nostattaa ammatillisen osaamisen ja koulutuksen arvostusta ja tunnettuutta niin yhteiskunnassa kuin yksilötasolla. Sillä parannetaan opiskelijoiden ja nuorten kiinnostusta oman ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen ja myös itsenäiseen yrittäjyyteen.

Suomesta kisoihin osallistuu kolme huippuosaajaa

Suomea edustavat Helsingin WorldSkills-kisoissa Veera Huomo (Kauneudenhoito), Jenna Maukonen (Muoti ja vaatetus) ja Kiia Ylönen (Floristiikka). He ovat tulevaisuuden ammattiosaajia, jotka toteuttavat omia unelmiaan. Kilpailut innostavat nuoria kilpailijoita saavuttamaan seuraavan tason ja auttavat heitä muuttamaan intohimonsa ammatiksi. Ammatillinen koulutus on heille todellinen uravalinta, ei toissijainen valinta. Heidän lisäkseen Suomen ammattitaitomaajoukkueeseen kuuluu 25 muiden alojen huippuosaajaa, jotka kilpailevat syksyn aikana eri puolilla maailmaa.

Juuri ammatillinen kehittyminen on kilpailijoille tärkeää ja olennainen syy lähteä kilpailemaan. Kilpailu on hieno tilaisuus kokeilla omia rajoja ja haastaa osaamista.

”Hain mukaan WorldSkills-kilpailuun, sillä haluan haastaa ja kehittää itseäni. Kilpailusta saan ainutlaatuista kokemusta alalta,” kertoo kauneudenhoito-lajissa kisaava Veera Huomo. Floristiikan kilpailija Kiia Ylönen taas kuvaa, kuinka kukkasidontakilpailut haastavat osaamista ja kehittää taitoja monipuolisesti. ”Se opettaa minulle sekä kukkasidonnasta että itsestäni. Opin työskentelemään paineen alla ja tekemään johdonmukaisia, nopeita päätöksiä. Muoti ja vaatetus -lajin kilpailija Jenna Maukonen kertoo, että kilpailuissa häntä kiinnostaa eniten se, miten paljon on mahdollista oppia uutta – esimerkiksi tarkkuutta, uusia menetelmiä ja kärsivällisyyttä. ”On myös hienoa nähdä oma käden jälki valmiin tuotteen muodossa”, hän sanoo.

Tervetuloa seuraamaan kisoja Messukeskuksen halliin neljä 20.10.2022–23.10.2022 klo 10–18 (paitsi sunnuntaina klo 16 saakka).

WorldSkills-kilpailun Suomessa järjestettävää osuutta koordinoi Skills Finland, joka edustaa Suomea kansainvälisessä WorldSkills International -järjestössä. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja lisäksi lajeihin saadaan sponsorirahoitusta. Myös moni ammatillisen koulutuksen järjestäjä on mukana lajien järjestämisessä.