Miten nousevat korot näkyvät siinä, miten suomalaiset lyhentävät lainojaan?

Petgood haluaa nopeuttaa siirtymistä tulevaisuuden koiran- ja kissanruokaan – lanseeraa nyt mullistavat lemmikkituotteet Suomeen 8.12.2022 14:30:00 EET | Tiedote

Petgood on ruotsalainen lemmikinruokaan keskittyvä yritys, jonka tavoitteena on luoda kestävämpi ja läpinäkyvämpi lemmikkimaailma hyönteisproteiinin avulla ja keskittyä eläinten ja planeetan terveyteen. Tavoitteena on, että kaikki koirat ja kissat hyötyvät hyönteispohjaisesta lemmikinruoasta, joka on kuin lihaa, mutta parempi sekä ilmastolle että eläimille.