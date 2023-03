Miten pelko vaikuttaa päätöksiimme?

Tietokirja johdattaa Pohjolan magian kiehtovaan historiaan rautakaudelta nykyajan kynnykselle 24.2.2023 08:00:00 EET | Tiedote

Karolina Kouvola: Pohjolan noituus – Magian historia Pohjoismaissa Ilmestyy 4.4. Suomalaisessa ja skandinaavisessa kansanperinteessä pohjoinen on maaginen ilmansuunta. Vainajat ovat uskomusten mukaan asuneet pohjoisessa, tietäjät ovat hakeneet sieltä tietojaan ja myyttien mukaan maailmanlopussa kirkot kaatuvat kohti pohjoista. Sairauksia on palautettu taikavoimin takaisin syntysijoilleen kylmään ja pimeään. Uskontotieteilijä Karolina Kouvola sukeltaa tietokirjassaan Pohjolan magiaan ja sen pitkään historiaan. Teoksessa tutustutaan viikinkiaikaisiin rituaaleihin, loitsuihin ja mytologisiin hahmoihin, jotka niitä käyttivät. Tietäjiä, ennustajia ja jumalia yhdisti Odin, sotureiden isäntä, joka ei arastellut käyttää sellaistakaan naisille varattua taikuutta, johon sekaantumista pidettiin miehille häpeällisenä. Tietoa esihistoriallisesta taikuudesta on säilynyt riimukirjoitusten ja muiden arkeologisten löytöjen muodossa ja erityisesti skandinaavisissa saagoissa. Lähteitä löytyy myös Skandin