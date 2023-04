Miten Pirkanmaa siirtyy huoneistotietojärjestelmään? Tukeeko Maanmittauslaitoksen siirtoklinikka siirtymisiä?

Maaliskuun lopussa Pirkanmaan tilanne huoneistotietojärjestelmään siirtymisessä hyvin kaksijakoinen. Muutamassa kunnassa, kuten Pälkäneellä ja Vesilahdella on jo yli puolet taloyhtiöistä huoneistotietojärjestelmässä. Toisaalta Kihniössä ei ole vielä yksikään taloyhtiö toiminut ja monessa muussakin kunnassa siirtoja on tehty todella vähän.

Kaikkien taloyhtiöiden on siirrettävä osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään vuoden 2023 aikana, ja ammatti-isännöitsijät vastaavat isännöityjen talojen siirroista. Aika siirtymiseen on käymässä vähiin ja Tampereella järjestettävällä osakeluettelon siirtoklinikalla halutaan tukea niitä pieniä taloyhtiöitä, jotka eivät käytä isännöintitoimistoa.

Tilaisuudessa Maanmittauslaitoksen asiantuntijat tarjoavat konkreettista opastusta osakeluettelon siirtämiseen. Taloyhtiön edustajan tulee ottaa mukaan omat pankkitunnuksensa ja varmistaa, että taloyhtiön tiedot ovat ajan tasalla. Ohjeet tietojen tarkistamiseen löytyvät ilmoittautumissivulta.

Siirtoklinikalle osallistuminen on maksutonta, mutta ilmoittautuminen on tehtävä etukäteen Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla osoitteessa maanmittauslaitos.fi/tapahtumat. Ilmoittautuminen on auki 16.4.2023 saakka.