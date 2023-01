Miten saada työmarkkinoilla kaikkien taidot käyttöön ja siirtyä diagnoosista rohtoihin?

Miten ratkaisemme Keski-Suomen osaajapulan? Miksi joillakin aloilla on ylitarjontaa ja toisilla aloilla jatkuva työvoimapula? Paikkoja auki, etsitään tekijät! -tilaisuudessa 1.2.2023 Jyväskylässä (Jamk, Dynamo-sali, Piippukatu 2) Työllisyys ja elinkeinoministeriön johto ja asiantuntijat kertovat Keski-Suomen ajankohtaisista tuloksista. Tilaisuudessa kuullaan myös maakunnan edustajien näkemyksiä työvoiman saatavuuden parantamisesta.



Työvoimatiekartta -hanke



Työ- ja elinkeinoministeriön Työvoimatiekartta-hankkeessa on selvitetty työvoimapulan ja kohtaanto-ongelmien syitä ja etsitty toimia, joilla työvoiman saatavuutta voitaisiin parantaa koko Suomessa. Tavoitteena on turvata työvoiman saatavuus ja kestävä talouskasvu kaikilla toimialoilla.

Tiekarttatyön tuotoksena on nyt käytettävissä ajantasainen, päivittyvä data-aineisto myös Keski-Suomen työvoiman tilanteesta, esimerkiksi aloista, joilla on työvoimapulaa tai työvoiman ylitarjontaa eli kohtaantohaasteesta. Tietomalli tuo selvyyttä siihen, onko kyse puhtaasta työvoimapulasta, osaamisvajeista vai kohtaanto-ongelmista sekä siitä, miten paljon työ- ja koulutusperäistä maahanmuuttoa Suomi tarvitsee.

Hankkeessa kehitetty tietopohja on julkaistu ja se on avoimen datan -periaatteella vapaasti kaikkien hyödynnettävissä. Maakunnalliseen data-aineistoon löytyy linkki työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla. Sieltä löytyy myös Työvoiman saatavuus, työvoimapula ja kohtaanto-ongelmat 2022 raportti (julkaistu 16.1.2023), johon on koottu työvoimakapeikkoihin liittyvät ala- ja aluekohtaiset tulokset ja tiekarttatyössä mukana olleiden toimialaryhmän esittämät ratkaisuehdotukset.

Maakuntakohtaiset tiedot löytyvät Työvoimatiekartta-hankkeen loppuraportista (liitteistä loppupuolelta).

TEM:in valtakunnallisella kiertueella haetaan alueellisia ratkaisuja

ELY-kiertueella keskustellaan Työvoimatiekartta-hankkeen tuloksista eri puolilla Suomea ja haetaan alueellisia ratkaisuja, mitä kaikkea voisi vielä olla tehtävissä, jotta työnhakijoille löytyisi työtä ja kaikkiin työpaikkoihin löytyisi tekijöitä.

─ Mitä paremmin ymmärrämme työvoimakapeikkojen syitä, sitä paremmin osaamme löytää pulmiin myös ratkaisuja, työministeri Tuula Haatainen sanoo. Omia ratkaisuehdotuksia esittelevät myös maakunnan yritysten, työntekijäliittojen, koulutuslaitosten, kuntien ja järjestöjen edustajat.

Keski-Suomen Paikkoja auki, etsitään tekijät! -tilaisuus järjestetään 1.2.2023 kello 12.30–15.30 Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Dynamo-auditorio, Piippukatu 2, Jyväskylä



Liitteenä on tilaisuuden ohjelma.