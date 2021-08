Miten verot ovat auttaneet valtioita menestymään?

Jaa

Asiantunteva teos pureutuu valtioiden nousuun ja tuhoon muinaisesta Roomasta 2020-luvun Yhdysvaltain presidentinvaaleihin asti

Antti Kujala: Voudintileistä veroparatiiseihin – Verotuksen historia

Julkaisuvapaa 1.9.2021

Antiikin Rooman sotamenestys oli vertaansa vailla, mutta harvemmin muistetaan, että menestys johtui veroista: valtava armeija syntyi laajoista sotaväenotoista eli ihmisverosta. Kirjassaan Voudintileistä veroparatiiseihin historioitsija Antti Kujala kulkee läpi vuosisatojen nostaen esiin maita, jotka tehokas verotus on nostanut menestykseen – tai jotka ovat tehottoman verotuksen takia jääneet muista jälkeen.

Vaikuttava esimerkki verotuksen kytkennästä valtioiden kehitykseen löytyy Britanniasta: 1700-luvun sodat pakottivat Britannian ottamaan reilusti velkaa ja myös tehostamaan verotustaan. Verot perustuivat kuitenkin parlamentin päätöksiin, ja juuri se, että hallitus neuvotteli veroista veronmaksajien kanssa, piti yllä luottamusta valtion kykyyn hoitaa velkansa. Veronmaksajien kuuleminen edisti demokratiaa, suuri valtionvelka taas loi kehittyneet luotto- ja pääomamarkkinat ja edisti siten markkinataloutta sekä teollista vallankumousta.

1900-luvun maailmansodat ja talouspulat sekä sotien aiheuttama progressiivinen verotus tasoittivat tulojen ja varallisuuden eriarvoisuutta, ja toisen maailmansodan jälkeen yhä suurempi osa verotuloista käytettiin koulutukseen ja sosiaalipalveluihin. Viime vuosina hyvinvointivaltion perusteista on kuitenkin alettu tinkiä, mikä on johtanut Donald Trumpin vaalivoiton ja brexitin kaltaisiin ilmiöihin. Millainen on tulevaisuus, kun veroparatiisit horjuttavat veronmaksajien luottamusta?

Historian suuria linjoja luotaavan teoksen lukuisista esimerkeistä ja pohdinnoista kirkastuu vahva näkemys: valtion rooli talouden edistäjänä on ollut tärkeä, ja hyvinvointivaltiosta on hyötyä kaikille.

Antti Kujala on Helsingin yliopiston Suomen ja Venäjän historian dosentti, jonka mielenkiinto on viime vuosina suuntautunut myös Euroopan ulkopuolelle. Hänen aiempi teoksensa Kivenmurskaajat – kolonialismin historia sai Lauri Jäntin säätiön tunnustuspalkinnon.

Arvostelukappaleet, haastattelupyynnöt, lisätiedot: hanna-leena.soisalo@atena.fi