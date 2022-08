MittausGroup Oy on ostanut Mittauspalvelu MP-Map Oy:n liiketoiminnan

MittausGroup Oy ja MittausGroup Holding Oy kuuluvat MittausGroup konserniin. Konserniin kuuluu myös ruotsalainen tytäryhtiö MG Mätning AB. Konsernin vuosittainen yhteenlaskettu liikevaihto on yli 7.5 miljoonaa euroa ja henkilökuntaan kuuluu 90 mittausalan ammattilaista. Yritykset tarjoavat rakennusalan mittaus- ja konsultointipalveluja sekä valtakunnallisesti Suomessa että Ruotsissa. Nyt toteutettavalla liiketoimintakaupalla henkilökunnan määrä nousee 105 työntekijään ja vuosittainen liikevaihto 9 miljoonaan euroon.

MittausGroup Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Tiuraniemen mukaan liiketoimintakauppa vahvistaa MittausGroup Oy:n kilpailukykyä ja vahvistaa yrityksen osaamista erityisesti talonrakentamispuolella. ”Pystymme tarjoamaan asiakkaillemme tulevaisuudessa laajemmat palvelut osaamisen laajentuessa. Tavoitteena on edelleen vahvistaa markkinaosuutta valtakunnallisesti ja laajentaa toimintaa Pohjoismaissa.”

Mittauspalvelu MP-Map Oy on vuodesta 1983 toiminut mittausalan yritys, joka on erikoistunut erityisesti talonrakennuspuolelle. Yritys työllistää 18 alan ammattilaista ja on vuosien saatossa toiminut useiden merkittävien talonrakennushankkeiden mittauskonsulttina.

”Mittauspalvelu MP-Map Oy:n työntekijät siirtyvät MittausGroup Oy:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Liiketoimintakauppa on osa strategian mukaista kasvua. Olemme tyytyväisiä saadessamme vahvistettua erityisesti rakennusmittauspuoltamme” toteaa Tuomo Tiuraniemi.

”Tällä liiketoimintakaupalla lisäämme resursseja ja pystymme jatkossa palvelemaan asiakkaitamme monipuolisemmin. Asiakas– ja henkilöstötyytyväisyys on meille tärkeä arvo. Työssäni hallintojohtajana keskityn yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen siten, että henkilöstötyytyväisyys pysyy hyvänä ja pystymme palvelemaan asiakkaitamme jatkuvasti paremmin ja laajemmin.” toteaa Essi Lassila.