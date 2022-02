Mittavat kalustoinvestoinnit siivittävät Ramirentin vihreämpään tulevaisuuteen

Ramirent ja Metsä Fibre allekirjoittivat vuokrasopimuksen Kemin biotuotetehtaan työmaatiloista ja kalustosta sekä työmaatiloista Rauman sahaprojektiin 30.9.2020 10:00:00 EEST | Tiedote

Ramirent Finland ja Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre ovat allekirjoittaneet esisopimuksen Kemin biotuotetehtaan työmaatilojen toimituksesta ja kalustovuokraamon perustamisesta työmaalle. Rauman sahaprojektin kanssa allekirjoitettiin myös sopimus työmaatilojen toimituksesta. Sovittuja tiloja toimitetaan molempiin hankkeisiin yhteensä lähes 14 700 m2. Toimituskokonaisuuden arvo Ramirentille on merkittävä. Metsä Fibren Kemin biotuotetehdasinvestoinnin arvo on noin 1,5 miljardia euroa eli hanke olisi toteutuessaan Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi. Investointipäätös tehdään aikaisintaan tänä syksynä, ja tehtaan noin kaksi puoli vuotta kestävä rakentaminen alkaisi välittömästi päätöksen jälkeen. Metsä Fibre on päättänyt rakentaa myös uuden mäntysahan Raumalle. Vuonna 2022 valmistuvan sahainvestoinnin arvo on noin 200 miljoonaa euroa. Raumalle rakennettava maailman modernein saha on kaikkien aikojen suurin sahainvestointi Suomessa. ”Kemin biotuotetehtaan lähtökohtana on