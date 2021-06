MM-jääkiekon ja Euroviisujen loppukilpailut tarjosivat alkuvuoden kiinnostavimmat TV-minuutit

Jaa

Alkuvuonna miljoonayleisöt television ääreen saivat MM-hiihdot ja -lätkä sekä futiksen EM-kisat, Euroviisut, Yhdysvaltain presidentin virkaanastujaiset, kunnallisvaalien valvojaiset sekä kotimaiset viihdeohjelmat.

Välivuoden jälkeen MM-jääkiekko palasi TV-ruutuun. Suomen jääkiekko-ottelut kiinnostivat laajasti ja isolla ikähaitarilla. Katsotuin ottelu oli Suomen ja Kanadan välinen MM-finaali, jonka keskikatsojamäärä MTV3- ja C More Sport 1 -kanavilla oli yhteensä 2 278 000.

Tämä on vuoden toistaiseksi korkein katsojamäärä Suomessa.

Myös Euroviisut kiinnostivat tänä keväänä poikkeuksellisen paljon. Yle TV1:n helmikuussa lähettämää UMK21-finaalia katsoi keskimäärin 1 187 000 katsojaa (22 % yli 4-vuotiaista). Euroviisujen finaalia Rotterdamissa seurasi 1 433 000 katsojaa, mikä on lähes kolme kertaa enemmän kuin vuonna 2019. EBU:n mukaan Blind Channelin Dark Side -esityksen näki 183 miljoonaa katsojaa ympäri maailmaa.

Suomen jalkapallohistorian ensimmäinen miesten EM-ottelu Tanskaa vastaan pelattiin 12.6. Varsinaisen peliajan dramaattiset käänteet näki 1 372 000 katsojaa Yle TV2 -kanavalla

Helmi–maaliskuussa Oberstdorfissa järjestetyt hiihdon MM-kisat keräsivät suomalaiset Yle TV2:n lähetysten ääreen kahden viikon ajan. Suurimman yleisön veti miesten 50 km maastohiihdon yhteislähtökisa, jota seurasi tv:stä 1 304 000 hiihtofania, mikä on 25 prosenttia kaikista yli 4-vuotiaista suomalaisista.

Miljoonayleisöt myös politiikalla ja viihteellä

Kunnallisvaalit järjestettiin sunnuntaina 13.6. Yle TV1:n, Yle Teema & Fem -kanavan ja MTV3:n tuloslähetykset tavoittivat illan aikana yhteensä 2,37 miljoonaa suomalaista.

Puolueiden puheenjohtajien tentit Yle TV1:llä edeltävillä viikoilla kiinnostivat myös yleisöä. Sanna Marinin tentti sai eniten katsojia, keskimäärin 612 000, toiseksi eniten Jussi Halla-Ahon, 518 000, ja kolmanneksi eniten Li Anderssonin, 484 000, tentit.

Pari viikkoa Yhdysvaltain kongressitalon valtauksen jälkeen Joe Biden vannoi virkavalansa. Ylen TV1:n lähes kaksituntisella suoralla lähetyksellä oli keskimäärin 1 063 000 katsojaa (20 % suomalaisista yli 4-vuotiaista).

Putous ja The Voice of Finland olivat kotimaisen viihteen suursuosikkeja. Putouksen katsotuin jakso esitettiin jo tammikuun 16. päivä MTV3-kanavalla, ja sillä oli 992 000 katsojaa. Vastaavasti 23.4. esitetty The Voice of Finlandin jakso sai Nelosella 924 000 katsojaa.

Katsotuimmat ohjelma 1.1.–16.6.2021

Ohjelma Kanava Päivämäärä Klo Keskikatsoja- määrä* (4+) 1 Jääkiekon MM, loppuottelu Suomi–Kanada MTV3/C More Sport 1 6.6.2021 20:07 2,278,000 2 Kymmenen uutiset MTV3 6.6.2021 21:43 2,121,000 3 Jääkiekon MM, puolivälierä Suomi–Tshekki MTV3/C More Sport 1 3.6.2021 20:08 1,572,000 4 Jääkiekon MM, välierä Suomi–Saksa MTV3/C More Sport 1 5.6.2021 18:08 1,454,000 5 Eurovision Song Contest 2021 YLE 1 22.5.2021 22:00 1,433,000 6 MM-kisastudio MTV3 6.6.2021 22:29 1,358,000 7 Jääkiekon MM, Suomi–Latvia MTV3/C More Sport 1 30.5.2021 20:08 1,312,000 8 Hiihdon MM: Miesten 50 km YLE 2 7.3.2021 13:55 1,304,000 9 Yle Uutiset YLE 1 20.1.2021 20:30 1,278,000 10 Jalkapallon EURO 2020: Tanska–Suomi** YLE 2 12.6.2021 18:50 1,191,000 11 UMK21: Finaali YLE 1 20.2.2021 21:00 1,187,000 12 Jääkiekon MM, Suomi–Italia MTV3/C More Sport 1 27.5.2021 20:08 1,179,000 13 Jääkiekon MM, Suomi–Norja MTV3/C More Sport 1 25.5.2021 20:08 1,175,000 14 Jääkiekon MM, Saksa–Suomi MTV3/C More Sport 1 29.5.2021 20:08 1,174,000 15 Urheiluruutu YLE 1 13.6.2021 20:45 1,172,000 16 Jalkapallon EURO 2020: Suomi–Venäjä*** YLE 2 16.6.2021 15:52 1,167,000 17 Seitsemän uutiset MTV3 5.6.2021 18:47 1,104,000 18 Urheilustudio: MM-hiihdot YLE 2 7.3.2021 16:29 1,095,000 19 Yhdysvaltain presidentin virkaanastujaiset YLE 1 20.1.2021 18:20 1,063,000 20 Yle Uutiset alueeltasi YLE 1 14.1.2021 18:21 1,028,000

*Keskikatsojamäärä on ohjelman minuuttiyleisöjen keskiarvo, ja tavoittavuus kertoo vähintään 3 minuuttia yhtäjaksoista katselua.

** Koko lähetyksen keskikatsojamäärä yönyliluvuin. Suomi–Tanska-ottelun aikana näytettiin muun muassa uusintoja aiemmin pelatuista otteluista, eivain jalkapallo-ottelua.

*** Perustuu yön yli tuotettuun dataan.

Tietoa suomalaisten tv:n katselusta ja suosituimmista kanavista

Suomalaiset katsoivat 2021 tammi–toukokuussa päivittäin keskimäärin 2 tuntia ja 22 minuuttia. Yle TV1 oli jakson katsotuin kanava 27 prosentin osuudella.

Eniten katsojia tavoitti kuitenkin MTV3-kanava, viikoittain keskimäärin 3,7 miljoonaa (70 prosenttia yli 4-vuotiaista suomalaisista.

Televisio tavoitti kevään aikana viikoittain keskimäärin 4,6 miljoonaa suomalaista (87 % yli 4-vuotiaista suomalaisista).

Lisää television katselusta osoitteessahttps://www.finnpanel.fi/tulokset/tv_reportlist.php

Lisätietoja:

Finnpanel Oy, Lena Brun, puh. 020 751 5402, lena.brun@finnpanel.fi

Finnpanel Oy on Kantar TNS Oy:n ja AGB Nielsen Media Researchin puoliksi omistama tutkimusyritys, joka mittaa Suomessa television katselua sekä radion kuuntelua. Toimeksiantajina ovat mm. Yleisradio Oy, MTV Oy, Nelonen Media, Discovery Finland, RadioMedia sekä Marketing Finland.www.finnpanel.fi