Mobiilimaksamisen suosio kasvaa koko ajan

POP Pankki on tarjonnut Apple Pay -mahdollisuuden joulukuusta 2021 ja Google Pay -mahdollisuuden helmikuusta 2022 alkaen. POP Pankin rekisteröimien Google Pay -maksutapahtumien määrä on kasvanut 200 prosenttia, kun verrataan ensimmäistä kokonaista tapahtumakuukautta eli maaliskuuta lokakuuhun. Apple Pay -maksutapahtumien määrä on kasvanut puolestaan lähes 350 prosenttia verrattaessa tammikuuta lokakuuhun.

Google Pay -ostosten arvo on noussut vastaavassa kuukausikohtaisessa vertailussa hieman yli 200 prosenttia ja Apple Pay -ostosten arvo reilut 330 prosenttia. Keskimäärin kuukausittainen kasvu on ollut sekä arvolla että maksutapahtumamäärillä mitattuna molempien maksusovelluksien osalta parinkymmenen prosentin luokkaa.

Mobiilimaksaminen kohdentuu kevään tavoin euroilla mitattuna ruoka- ja vaateostoksiin. Volyymilla tarkasteltuna työpaikkaruokailu nousee sekä Apple Pay- että Google Pay -maksutapahtumien kärkeen.

Ikäprofiililtaan Apple Pay -maksaminen keskittyy vahvasti 20–30-vuotiaisiin, kun taas Google Pay -maksajien profiili on huomattavasti laajempi, aktiivikäyttäjäryhmän ollessa 20–45-vuotiaat. Siinä missä Apple Payn käyttäjämäärät hiipuvat pian 60 ikävuoden jälkeen, Google Pay -käyttäjissä löytyy aktiivisia aina 75 ikävuoteen saakka.

Paikkakuntalistauksessa muutoksia

Paikkakunnittain tarkasteltuna Apple Payta käytetään aktiivisesti samoissa kaupungeissa kuin keväällä 2022. Sen sijaan Google Pay -paikkakunnissa on ollut muutoksia. Seinäjoki pitää edelleen ykkösasemaa, mutta esimerkiksi Tampere on kiilannut Helsingin ohi ja Oulu on ottanut Lapuan paikan.

”Mobiilimaksamisen TOP-paikkakunnat edustavat edelleen aktiivisia opiskelijakeskittymiä. Seinäjoen osuutta selittänee se, että POP Pankilla on hyvin vahva jalansija Pohjanmaalla. Silti on mielenkiintoista nähdä, miten esimerkiksi Tampere on kivunnut Helsingin ohi Google Pay -maksutapahtumissa. Yhtä kaikki mobiilimaksaminen on kasvanut huikeaa vauhtia. Yksi selittävistä tekijöistä on mobiilimaksamisen kätevyys”, toteaa POP Pankin mobiilimaksamisen asiantuntija, liiketoimintapäällikkö Harriet Gabrielsson.

TOP 5 -paikkakunnat

Apple Pay -maksajien keskuudessa

syksy vrt. kevät 2022 TOP 5 -paikkakunnat

Google Pay -maksajien keskuudessa

syksy vrt. kevät 2022

(kevään paikkakunnat suluissa) Helsinki Seinäjoki Seinäjoki Tampere (Helsinki) Oulu Oulu (Lapua) Tampere Helsinki (Vaasa) Turku Vaasa (Oulu)

POP Pankki julkaisi edellisen tiedotteen mobiilimaksamiseen liittyvistä tilastoistaan 5.5.2022