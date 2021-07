Modeon logistiikkatoiminnot siirtyvät Niemi Palveluille

Niemi Palvelut Oy on vuonna 1981 perustettu muutto- ja logistiikkapalveluihin erikoistunut palveluyritys. Vuonna 2020 toteutimme 35 000 muuttoa ja 60 000 muuta palveluprojektia ja liikevaihtomme oli 38,6 miljoonaa euroa. Palveluksessamme on lähes 1300 palvelutehtävien erikoisosaajaa. Palvelemme asiakkaitamme valtakunnallisesti. Toimintakeskuksemme sijaitsevat Helsingissä, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa, Oulussa, Tampereella, Turussa ja Vaasassa. Panostamme toiminnassamme vastuullisuuteen. Autokalustostamme 100 % kulkee fossiilittomasti: biokaasulla, uusiutuvalla dieselillä tai täyssähköllä. www.niemi.fi

Modeo on vuonna 2005 Helsinkiin perustettu, 100 % suomalainen toimistojen ja julkisten tilojen kalustamiseen sekä kalusteiden maahantuontiin erikoistunut yritys. Liikevaihtomme oli 2020 noin 18 M euroa. Meillä on yhteensä 13 myymälää ympäri Suomen. Olemme yksi valtion Hanselin sekä useiden kaupunkien, muun muassa kaikkien pääkaupunkiseudun kaupunkien sopimustoimittaja. Viime vuosina Modeo on kasvattanut merkittävästi palvelujaan B2B-asiakkaille sekä HoReCa-sektorilla. Lähitulevaisuuden tavoitteemme on olla Suomen merkittävin kansainvälisten merkkibrändien maahantuoja ja jälleenmyyjä. www.modeo.fi