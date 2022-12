Moderneja säilykkeitä, vähäkalorista sushia, savustettua valmisruokaa… - mikä on seuraava suomalainen hittiruoka?

Finaalivaiheeseen edenneet kuusi kilpailijaa mittelevät kilpailun voitosta helmikuun alkuun asti.

Suomalaisen menestysreseptin kautta S-ryhmän kauppoihin on tullut Boltsin, Rostiksen ja Falleron kaltaisia pienvalmistajien kehittämiä tuotteita, jotka ovat nousseet todella isoiksi hiteiksi. Esimerkiksi viime kaudella voittajatuotetta härkäpapufalafel Falleroa myytiin neljässä kuukaudessa puoli miljoonaa kappaletta.

Tällä kaudella Suomalainen menestysresepti -finalistien ruokainnovaatioissa nähdään niin tähän päivään tuotuja säilykkeitä, vähäkalorista sushia kuin savustukseen pohjaavaa valmisruokaakin.

Tässä ovat Suomalainen menestysresepti -finalistit

Tahinismoothie tuo Lähi-idän keittiöön ennennäkemättömällä tavalla

Helsinkiläinen elintarviketieteilijä ja kisan kuopus Kaisa Somerpalo, 26,tuo Lähi-idän keittiöön kiinteästi kuuluvan seesam-tahnan, tahinin, täysin uuteen valoon, sillä vastaava tuotetta ei kyseisestä raaka-aineesta ole valmistettu missään. Kaisan kehittämä tahinismoothie on täysipainoinen välipala, joka sisältää proteiinia, kivennäisaineita ja kuitua mausta tinkimättä.

Linssikeitto modernisoi säilykekeittotarjoomaa

Kokkolasta kotoisin oleva Nanne Jalma, 32,putosi viime kaudella kisasta ennen finaalivaihetta ja tekee nyt paluun “uuden ajan hernarilla”. Nanne haastaa vihreällä linssikeitollaan säilykekeittojen valikoimaa uuteen suuntaan. Keittoa on alun alkaen tarjoiltu Nannen itämaisen keittiön makuihin keskittyneessä ravintolassa.

Sushike vastaa sushibuumiin kevyellä versiolla

Espoossa vaikuttavan Minna-Maria “Mimi” Valtasen, 47, ruokaidea sai alkunsa viime syksynä, kun sushia rakastava pariskunta halusi löytää markettisushille vähäkalorisen vaihtoehdon.Sushike maistuu ja tuntuu sushilta, mutta on puolet kevyempää, sillä Mimin idea on korvata riisiä kukkakaalilla.

Valmisruoka-ateriasarja luottaa savustuksen makuun

Palvaamoyrittäjänä Ylöjärvellä toimiva Tero Sivula, 51, tuo ohjelmaan tuhdin valmisruoka-ateriasarjan. Finaalipaikka aukesi kolmannen hakukerran jälkeen valmisruokainnovaatiolla, joka yhdistää amerikkalaista smokehouse-kulttuuria ja suomalaista savusaunaperinnettä.

Pulled pork -säilykettä kypsytetään pitkään käyttövalmiuden takaamiseksi

Kalajoelta kisaan ponnistavan Mari Palinin, 35, sydämenasiana on säilykkeitä valmistavan perheyrityksen tulevaisuuden sekä säilykehyllyn herättäminen tälle vuosituhannelle. Kisan voitosta kamppailevan Pulled Pork BBQ:n testiversio on kerännyt jo Marin kaveripiirissä kehuja parhaaksi koetusta maustaan.

Kalatassu on kunnianpalautus kotimaiselle kalalle

Lohjalta ponnistavan kulinaristin ja monipuolisen ruoka-alan ammattilaisen Roy Norron, 47, tavoitteena on tehdä kalatassusta tulevan perheyrityksen ydintuote.Kypsä kalapihvi eli Kalatassu on terveellinen, helppo ja monipuolinen tuote grilliin, paistinpannulle tai mikroon.

Voittaja selviää helmikuussa

Suomalaisen menestysreseptin voitto avaa merkittäviä ovia, sillä S-ryhmä tarjoaa finalisteille taloudellista tukea tuotekehitykseen, ja voittajatuote on S-ryhmän alkuvuoden ykköslanseeraus.

– Kilpailussa S-ryhmän kauppojen hyllyille on kehitetty tuotteita, jotka ovat selvästi osuneet suomalaisten makuhermoon. Asiakkaat ovat ostaneet tuotteita uudestaan ja uudestaan, sillä suurin osa tuotteista on yhä valikoimissa. Suomalainen menestysresepti onkin osoittautunut erinomaiseksi tavaksi tuoda elintarvikkeiden vaativa tuotekehitysprosessi näkyviin ja auttaa pienempiä yrittäjiä kehittämään ideoistaan menestystuotteita, S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho toteaa.

– Mukana on jälleen erittäin luovia ruokaratkaisuja, jotka vastaavat tämän hetken trendeihin mielestäni loistavasti. Finalistien luomuksissa näkyy selkeästi se, että on haluttu saada aikaan helppoa ja maistuvaa ruokaa. Vuosi vuodelta ihailen yrittäjien kykyä kehittää oivaltavasti tavallista arkiruokaa, huippukokki Jyrki Sukula jatkaa.

Tuomaristossa nähdään Päällysahon ja Sukulan lisäksi edellisvuosien tapaan Finlaysonin Jukka Kurttila ja tuotekehitysyhtiö Foodwestin tutkimusjohtaja Suvi Luoma.

Ohjelmaa seurataan televisiossa MTV3-kanavalla keskiviikkoisin klo 20. Kilpailu huipentuu 1.2. esitettävään finaalijaksoon, jossa ratkeaa vuoden 2023 Suomalainen menestysresepti -voittaja.