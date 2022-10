Moderni älykäs teknologia murtautuu suomalaiseen perintäkulttuuriin: perintätoimistot Validius (FIN) ja Kravia (NOR) yhdistyivät

Kravia on ostanut Veikko Laine Oy:n osake-enemmistön Validiuksessa. Veikko Laine Oy on päättänyt jatkaa osakkeenomistajana ja sijoittajana Kravia-konsernissa. Tarkoituksena on luoda uusi pohjoismainen perintäalan konserni, jonka tavoitteena on kassavirran optimoinnin lisäksi parantaa asiakassuhdetta älykkään teknologian avulla.

- Yhdistyneenä yhtiönä tulemme olemaan vahva toimija Suomen ja Norjan markkinoilla ja aiomme laajentua myös muihin maihin. Valitsimme Validius Groupin ensimmäiseksi yritysostoksemme Suomessa heidän toimintansa laadun vuoksi, sanoo Kravian toimitusjohtaja Svein Ove Kvalsund.

Kravia Finlandin Oy:n toimitusjohtajana jatkaa Validiuksen toimitusjohtaja, varatuomari Joakin Donner, jonka mukaan Kravia Finland Oy on jo palkannut lisää henkilökuntaa ja etsii mahdollisuuksia uusiin fuusioihin ja yritysostoihin Suomessa.

- Vahvemmalla rahoituksella, nykyaikaisimmilla IT-järjestelmillä ja Pohjoismaat kattavalla ulottuvuudella olemme valmiit merkittävään kasvuun, Joakim Donner sanoo.

Älykäs teknologia on kriittinen ominaisuus perinnässä

Kravia on perintään ja saatavien elinkaaren hallintaan erikoistunut teknologiayritys. Kravian vahvuutena on tilitoimistojen taloushallintajärjestelmiin ja yritysten toiminnanohjausjärjestelmiin integroitavissa perinnän hallinnointiratkaisuissa, jotka uudella tavalla mahdollistavat aikaisempaa tehokkaamman saatavahallinnoinnin ilman erillisratkaisuja suoraan asiakkaan käyttämissä järjestelmissä.

- Saatavien kotiuttaminen ja perintä elää siirtymävaihetta, kun nykyaikainen pankkitoiminta ja kirjanpito ovat riippuvaisia tekniikasta. Kravian ohjelmistot ovat tässä muutoksessa markkinoiden moderneimmat, Svein Ove Kvalsund sanoo.